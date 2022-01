VIDEO/ Rusia face exerciții cu tancuri la granița cu Ucraina. „Tobele războiului bat cu putere” - diplomat american

Estimările numărului de trupe rusești mutate mai aproape de Ucraina variază de la 60.000 la aproximativ 100.000, un document al serviciilor secrete americane sugerând că numărul ar putea fi crescut la 175.000.

Vineri, Euronews a postat pe instagram un filmuleț în care se vede că Armata Rusiei efectuează exerciții de antrenament la mai puțin de 50 km de granița cu Ucraina.

View this post on Instagram

Ministerul Apărării din Federația Rusă a publicat vineri pe site-ul oficial un video care arată cum echipajele celei de-a 150-a divizii de puști motorizate din Districtul Militar de Sud au efectuat trageri reale în regiunea Rostov.

„Peste 2.500 de militari din Districtul Militar de Sud au participat la evenimentele de antrenament de luptă și au fost implicate aproximativ 100 de tancuri”, potrivit Ministerului Apărării al Rusiei.

Oficialii americani au spus că Rusia ar putea ataca Ucraina încă din această lună, când terenul va fi mai dur, facilitând mișcarea rapidă a tancurilor și a altor blindaje. Un posibil „blitzkrieg” declanșat de Rusia în Ucraina este, în primul rând dictat de cât de aspră va fi iarna în zilele următoare.

Iarnă grea înseamnă temperaturi scăzute care duc la înghețarea solului, ceea ce permite deplasarea mult mai ușoară a tancurilor, blindatelor, camioanelor și ar permite astfel o defășurare mai rapidă a unităților terestre.



Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a ordonat să fie limitate călătoriile în străinătate și vacanțele armatei din cauza apariției variantei omicron a coronavirusului în Federația Rusă. El a anunțat acest lucru în cadrul unei conferințe, potrivit unui mesaj al agenției de presă independente de la Mosova, RBC.

„Reduceți temporar călătoriile de afaceri și vacanțele în afara țării. Asigurați ritmul planificat de revaccinare a personalului în conformitate cu programele aprobate”, a spus Shoigu.

Sursele occidentale spun însă că limitarea călătoriilor în străinătate a soldaților ruși ar face parte dintr-o mobilizare mai amplă pentru invadarea teritoriului ucrainean.



În cadrul discuțiilor din această săptămână, de la Geneva, Bruxelles și Viena, cu Statele Unite și NATO, Rusia a căutat garanții de securitate pentru a dezamorsa criza. Statele Unite au transmis joi, după o reuniune cu Rusia în cadrul Organizaţiei pentru Securitate sau Cooperare în Europa, că nu vor accepta „şantajul” Moscovei şi nici cererea acesteia de menţinere a „sferelor de influenţă”, în timp ce Rusia a avertizat că în lipsa unui „răspuns constructiv” din partea Occidentului asupra cererilor sale privind securitatea europeană va acţiona pentru a-şi proteja securitatea naţională şi a asigura echilibrul strategic.

De altfel, ministrul de externe Serghei Lavrov a declarat vineri că Moscova nu este pregătită să aștepte pentru totdeauna un răspuns din partea SUA și NATO cu privire la detensionarea de la frontiera cu Ucraina și că dorește un răspuns scris detaliat la fiecare propunere rusă înaintată la negocierile din această săptămână.



Separațiștii puternic înarmați, susținuți de ruși, controlează zona din estul Ucrainei încă din 2014 și continuă să facă schimb de focuri cu forțele guvernamentale ucrainene, în ciuda încetării focului din 2015, care a pus capăt ostilităților majore.

Conflictul din Donbass a ucis aproximativ 15.000 de oameni, potrivit autorităților de la Kiev. Ucraina acuză de multă vreme Rusia că are trupe regulate în regiune, însă Moscova neagă acest lucru.

Totodată, Rusia a acuzat Kievul că găzduiește planuri de reluare a regiunii cu forța, ceea ce Ucraina neagă. Într-o atmosferă atât de tensionată, riscul unei neînțelegeri sau al unei escaladări neplanificate este foarte mai mare, iar Rusia ar putea folosi un astfel de incident ca un „casus belli” (termen din dreptul internațional, care se referă la motivația juridică a începerii unui război de către un stat împotriva unui alt stat).

O sursă familiarizată cu strategiile Ministerului rus al Apărării a transmis pentru Reuters că acesta este scenariul cel mai probabil dacă Moscova ar decide să atace. Însă sursa a precizat că nu există o decizie oficială de atac asupra regiunii Donbass.

Kievul ar putea fi, de asemenea, provocat de către separatiști să atace, aceștia din urmă cerând apoi Rusiei să trimită trupe în ajutor, a mai explicat sursa Reuters. Forțele ruse ar putea extinde luptele din Donbass pentru a atrage Ucraina într-un conflict convențional, a declarat Neil Melvin, directorul departamentului de studii de securitate internațională în cadrul think-tank-ului RUSI din Londra. Acesta a spus că Moscova ar putea încerca să pună stăpânire pe zonele de coastă ucrainene de la Marea Azov, creând un pod terestru de la orașul rusesc Rostov prin Donbass până în Crimeea.

Un astfel de scenariu „ar pune guvernul ucrainean sub o mare presiune”, a mai spus Melvin.

Asaltul din Crimeea



Rusia a mobilizat noi trupe militare în Crimeea, pe care a anexat-o ilegal de la Ucraina în 2014. Un eventual scenariu luat în calcul prevede că Moscova ar putea lansa un atac asupra Ucrainei din Crimeea și ar putea ocupa teritorii până la râul Nipru, care ar putea servi drept barieră naturală împotriva oricărei contraofensive ucrainene, a declarat Konrad Muzyka, directorul companiei de consultanță Rochan din Polonia.

Operațiunea ar putea începe cu artilerie, rachete și lovituri aeriene asupra unităților ucrainene din sud, iar unitățile forțelor speciale ar putea ocupa poduri și noduri de cale ferată, permițând trupelor și tancurilor să avanseze, a mai explicat Muzyka. Există doar două drumuri din Crimeea, care ar putea fi blocate sau distruse, ceea ce ar reprezenta în eventualitatea unui conflict, o potențială slăbiciune.

Atac pe mai multe fronturi



Un document al serviciilor secrete americane disponibil public spune că Rusia ar putea organiza o invazie luna aceasta cu până la 100 de grupuri tactice de batalion (BTG) sau aproximativ 175.000 de militari.

SUA precizează că aproximativ 50 de BTG-uri sunt deja mobilizate în nordul și estul Ucrainei, precum și în sudul Crimeei. Acapararea sudului Ucrainei ar putea tăia legăturile Kievului cu zona de coastă și prezența NATO în Marea Neagră, a spus Melvin.

O astfel de mișcare ar fi pe placul naționaliștilor ruși, care văd zonă ca făcând parte din ținuturile istorice ale Moscovei. Un atac pe mai multe fronturi ar putea implica, totodată, o mutare a trupelor în nord-estul Ucrainei. Aici ar exista posibilitatea ca forțele de apărare ale Ucrainei să fie blocate în lupte urbane. Trupele ruse s-ar putea muta, de asemenea, în Belarus, deschizând un front nordic împotriva Ucrainei, care ar aduce forțele ruse mai aproape de Kiev, a spus Keir Giles, membru asociat la Chatham House.

„Desigur, strategia asta ar fi cel mai costisitoare din punct de vedere economic, politic și din punct de vedere al vieților umane și probabil de aceea este cel mai puțin luat în calcul de Kremlin”, a explicat la rândul său profesorul Neil Melvin.

Analiștii militari au spus că chiar dacă ar copleși armata Ucrainei, care este jumătate din dimensiunea ei, Rusia s-ar putea confrunta cu rezistență de tip gherilă, ceea ce ar face dificilă păstrarea teritoriului capturat.

Lansarea de rachete sau atacuri cibernetice



Analistul politic Keir Giles a mai spus că unele scenarii ar putea implica atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune sau atacuri cibernetice, care vizează infrastructura critică a Ucrainei. Atacurile cu rachete ar profita de apărarea antirachetă mai slabă a Ucrainei. De altfel, site-urile guvernului din Ucraina au fost ținta unui „masiv atac cibernetic”, desfășurat joi seara.

Atacul a conținut un mesaj cu avertismentul: „Temeți-vă și așteptați-vă la ce e mai rău”. Autoritățile ucrainene au demarat o anchetă.

Atacul a țintit ministerul ucrainean de Externe, guvernul și consiliul național de securitate și apărare a țării. „Ucraineni! Toate datele voastre personale au fost încărcate pe rețeaua publică. Toate datele din calculatoare au fost distruse și sunt imposibil de recuperat”, s-a arătat într-un mesaj scris în ucraineană, poloneză și rusă, apărut pe site-urile sparte ale instituțiilor guvernamentale din Ucraina vizate de atac.

NATO își dorește continuarea dialogului cu Rusia



Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat la Interviurile Digi24.ro că Alianța își dorește continuarea dialogului cu Federația Rusă pentru detensionarea situației de la granița cu Ucraina.

Oficialul NATO recunoaște însă că „suntem în fața celui mai complicat moment de securitate pentru Europa din ultimii 30 de ani”.

„Acțiunile agresive ale Federației Ruse în jurul și în interiorul Ucrainei astăzi, ce s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani de zile prin anexarea ilegală a Crimeei, acțiunile maligne pe care Federația Rusă le întreprinde în domeniul cibernetic, în domeniul hibrid, dezinformare, dar mai ales această mobilizare neobișnuită și periculoasă de trupe în jurul Ucrainei crează o evidență și noi spunem lucrurilor pe nume, că suntem în fața celui mai complicat moment de securitate pentru Europa din ultimii 30 de ani”, a declarat Mircea Geoană. Acesta a mai subliniat că NATO nu întrevede un risc la adresa securității țărilor aliate.

„Dar Ucraina, care nu este un aliat NATO dar este un partener foarte important este astăzi sub o severă amenințare și o amenințare de intervenție militară este inacceptabilă” a mai subliniat Secretarul general adjunct al NATO.

Rusia își mobilizează militarii în bazele din Orientul Îndepărtat



În tot acet context complicat și după o săptămână diplomatică atât de plină, Moscova a anunţat vineri o inspecţie neprevăzută a pregătirii de luptă a trupelor sale din Extremul Orient şi a precizat că ele vor exersa mobilizarea în baze militare îndepărtate din Rusia pentru antrenamente.

Imagini video ale Ministerului Apărării, făcute publice de agenţia de presă RIA Novosti, arată numeroase vehicule blindate şi alte echipamente militare încărcate în trenuri în Districtul Militar Estic.

„Exerciţiile vor permite evaluarea pregătirii trupelor de a desfăşura misiuni necesare după regrupări la distanţe mari de-a lungul teritoriului rus”, a explicat Ministerul Apărării.

Analişti de informaţii open-source ale serviciilor secrete văd de mai multe săptămâni în imagini de pe reţelele de socializare cum sunt transportate echipamente militare grele ruseşti, inclusiv cu trenul.

Nona-S 120mm mortars, T-80BV tanks, MT-LB, and BMP-3. Almost certainly from the Pacific Fleet’s 155th Naval Infantry Brigade traveling through Krasnoyarsk. 545/https://t.co/Vad2A2odq0 pic.twitter.com/rBJvmv7kfW