VIDEO/ Spînu, în luna decembrie: Situația când Gazprom amenința că sistează livrarea gazelor, nu se va repeta

Anul trecut, în luna noiembrie, Republica Moldova a ajuns să fie amenințată de Gazprom-ul rusesc, care a transmis că timp de 48 de ore va fi sistată livrarea gazelor în țara noastră dacă autoritățile nu vor achita restanța pentru luna octombrie. Totuși, guvernarea PAS și Moldovagaz au identificat o soluție întârziată, care a permis transferarea banilor restanțieri.

Astfel, Republica Moldova s-a pomenit a fi exact în situația de anul trecut, ori premierul Natalia Gavriliţa a declarat astăzi că concernul rus Gazprom a expediat o scrisoare companiei Moldovagaz, în care se anunţă intenţia de a sista livrările de gaze naturale către Republica Moldova în cazul neachitării integrale a plăţilor până pe 20 ianuarie.

Suma pe care trebuie să o achite Moldovagaz până mâine este de 63 de milioane de dolari, în timp ce compania are numai 38 de milioane de dolari adunaţi.

La sfârșitul lunii decembrie, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, era de o altă părere și dădea asigurările că nu ar exista niciun risc de a ne pomeni într-o nouă criză de genul celei din noiembrie.

„Eu am spus și atunci când am primit acea notificare că din punctul nostru de vedere, este regretabil modul în care a acționat Gazprom. Cred că a fost un gest nu tocmai corect, or noi pe parcursul timpului am spus că suntem gata împreună să găsim soluții corecte, legale, transparente ca să rezolvăm aceste probleme…Dacă ar putea să fie alte sistări, următoarea notă de plată este 20 ianuarie. În mod normal, dacă vom avea un preț la gaz precum este acum, avem tariful care-l avem, nu ar trebui să fie careva probleme”, a declarat Andrei Spînu în cadrul emisiunii de la PRIME.

În cadrul aceleiași emisiuni, Spînu a ținut să declare prompt că Republica Moldova vrea să fie un partener de încredere pentru restul țărilor furnizoare, iar acest fapt va fi dovedit prin achitarea la timp a resurselor consumate.

„În același timp, noi trebuie să spunem foarte clar – ”Noi suntem sau Moldovagaz, sau cetățenii, guvernul, spuneți cum vreți, deci noi vrem să fim un partener de încredere și nu mă refer doar în cazul gazului dar tuturor furnizorilor pentru că ai consumat, ai achitat. Noi suntem gata să ne asumăm angajamente și să le onorăm, așa cum e corect să se întâmple. Asta vom face permanent”, a mai declarat Spînu.

Declarațiile ministrului Andrei Spînu la tema apariției unei noi crize energetice, pot fi urmărite începând de la minutul 05:43.