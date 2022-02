VIDEO/ Spînu se face luntre și punte să apere Moldovagaz

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, se face luntre și punte să apere filiala Gazprom din Republica Moldova – Moldovagaz. Mai exact, acesta a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că de când deține funcția de ministru, Președintele Consiliului de administrație al SA Moldovagaz, Vadim Ceban, niciodată n-ar fi acționat în detrimentul Republicii Moldova, transmite sinteza.org.

Totul s-a întâmplat după ce Dinu Plîngău, exponent al Platformei DA, a vrut să afle de la Spînu de ce parvin „atâta prietenie sau cuvinte de laudă în adresa lui Vadim Ceban”.

„Întrebarea esențială, cel puțin principială, în contextul în care directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, cel puțin din punctul nostru de vedere, a acționat, de mai multe ori, în detrimentul RM și mai mult ca un agent de influență al Federației Ruse, de ce atâta prietenie sau cuvinte de laudă în adresa lui Ceban din partea dvs, luând în calcul și deciziile Moldovagaz din decembrie 2020, când au fost modificate formulele de calcul pentru gaz?”, a mai întrebat Plîngău.

„Ce ține de domnul Ceban, eu niciodată nu am venit cu cuvinte de laudă sau de critică. La întrebările care mi-au fost puse, permanent au spus că în perioada de când sunt în contact cu dumnealui, de când am devenit ministru, în luna august, eu nu am avut situații în care să am anumite suspiciuni că s-a acționat în detrimentul statului Republica Moldova. Deci, asta este ce am spus și voi confirma încă odată”, i-a răspuns Andrei Spînu.