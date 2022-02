VIDEO/ Tancuri și blindante cu misteriosul semn „Z” se aproprie de Ucraina

Conflictul dintre Rusia și Ucraina pare să devină tot mai tensionat, pe măsura ce apar informații despre tancuri care se deplasează la graniță, dar și explozii lângă Luhansk, în estul Ucrainei.

Potrivit News.com.au, este vorba despre o „explozie puternică” la o conductă de gaz lânga Lugansk, care ar fi fost provocată în urma unei acțiuni de sabotaj, a declarat Tatiana Bogorodko, șeful Luhanskgas, care administrează gazoductul. De asemenea, au început să se facă speculații despre ceea ce ar putea planifica Rusia, dupa ce un simbol misterios a fost vazut pe vehiculele lor militare care se aduna la graniță.

This video uploaded an hour ago. User reports 200+ military vehicles drove through Bershakovo, Russia. (Approx. 10 km from border of Ukraine.) 📍50.550785,37.450317 pic.twitter.com/as2lyXFx8H — Moshe Schwartz (@YWNReporter) February 19, 2022

Pe rețelele de socializare au fost distribuite imagini care arată peste 200 de tancuri și lansatoare de rachete rusești îndreptandu-se spre granița cu Ucraina - notează sursa citată.

Conform surse, în înregistrarea video apar vehicule militare care ar circula prin Bershakovo, la aproximativ 10 kilometri de graniță.

Aric Toler, un reporter de la Bellingcat, un grup de jurnalism de investigație din Țările de Jos, a remarcat că unele vehicule rusești, doar unele, au fost marcate cu un pătrat alb și un „Z” deasupra. El spune că, deși grupul său de jurnalism „a monitorizat aceste lucruri, fara oprire, timp de 8 ani”, habar nu are ce sunt și nici nu le-a vazut pana acum.

„Așadar, mă aștept la ce-i mai rău”, a spus jurnalistul.

Unii s-au referit la acest simbol drept „echipa Zorro”, în timp ce alții au speculat că semnele de rău augur sunt o modalitate de a se asigura că rușii își pot deosebi propriile vehicule de inamicii lor. Această practică a fost folosită de Aliați în al Doilea Război Mondial, pentru a reduce posibilitatea ca soldații să tragă asupra forțelor „prietenești” - fiind folosită și de forțele din Marea Britanie și SUA în Primul Război din Golf.

O sursă militară din Kiev a declarat pentru The Sun că tactica sugerează că „pregătirile finale sunt finalizate”.

„Este vital ca orice forță de atac să poată fi distinsă, în special din aer, unde forțele ruse vor deține controlul complet”, a declarat sursa respectivă.

„Ucrainenii au tancuri și vehicule foarte asemănătoare și vor dori să reducă riscul unui atac confuz.”

More Z-marked vehicles. This time moving through the village of Belyanka, Belgorod Oblast.

50.465925, 37.195805https://t.co/q4m2OPkrIC pic.twitter.com/x4RlgXTzWR — Michael Sheldon (@Michael1Sheldon) February 19, 2022

David Kime, un fost soldat, ofițer de poliție și ofițer de informații pe teren, a scris pe Twitter câteva din teoriile vehiculate despre Z. Una dintre acestea spune că Z provine de la „mercenarii” din Grupul Wagner – o organizație paramilitară rusă, ai cărei membri ar fi participat la o serie de conflicte – și sugerează ca „Z” înseamna Zelenskiy – o referire la președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskiy, inamicul principal al Rusiei.

O altă teorie, mai alarmantă, este ca „Z” reprezintă ”finalul”, „punctul făra întoarcere”, în timp ce unii cred că marcajele ar putea indica vehicule alocate unor roluri specifice sau chiar formarea unei noi unități de luptă. La acest mister se mai adaugă și faptul că litera „Z” nu există, de fapt, în alfabetul chirilic al Rusiei – dar, cu toate acestea, marcajele apar în cele mai recente mișcări ale Rusiei, într-o așa numită „Operațiune Z”, cu aproape 200.000 de soldați pozitionați acum spre Ucraina.