VIDEO/ Tensiuni între EAU și Iran. Trei oameni au murit după o explozie lângă aeroportul din Abu Dhabi

Trei camioane cu combustibil au explodat luni într-o zonă industrială din Abu Dhabi iar în apropiere de aeroportul din capitala Emiratelor a izbucnit un incendiu, mişcarea rebelilor yemeniţi houthi susţinând că a fost vorba de un atac, relatează Reuters şi AFP. Trei persoane au murit şi şase au fost rănite, au anunţat ulterior autorităţile, transmite digi24.ro.

Potrivit poliţiei din Abu Dhabi, în zona industrială Musaffah au sărit în aer trei camioane cu combustibil lângă un depozit al companiei petroliere ADNOC, iar pe un şantier de la aeroportul internaţional din oraş a izbucnit un incendiu.

Developing: Suspected drone attack by Iranian-backed Houthi rebels on oil tankers near UAE’s Abu Dhabi airport, and on the site of Abu Dhabi airport expansion, has resulted in multiple explosions and at least three fatalities. #AbuDhabi pic.twitter.com/sUXHxNHJzE