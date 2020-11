VIDEO. Transnistrean: „Suntem împotriva dezmățului lui Țîrdea, să nu creadă că nu urmărim ce se întâmplă”

Pe ultima suta de metri a campaniei electorale, FSB-ul aruncat in foc toate rezervele și conservele din dotare. Astfel, la rampa a fost scos Victor Pușcaș, fostul președinte al Curții...

Premierul Ion Chicu e de părare că Igor Dodon nu are ca obiectiv să încerce să ajungă în funcţia de premier, imediat ce pleacă de la Preşedinţie. Afirmaţia lui Ion Chicu a...

Mihai Popșoi, deputat PAS: „Dna Sandu nu are cum să numească un Dodon în funcția de premier. El nu are decât să meargă la Curtea Constituțională. Asta este o încerca...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Pastrav la cuptor? O propunere interesanta, nu-i asa?! Mai ales pentru zilelele din post in care este dezlegare la peste.

Luna este in crestere si se indreapta spre Varsator. Esti nerabdator sa iti impartasesti visurile, sa fii cu prietenii, sa spui si sa faci atat de multe. Pe masura ce Luna face cuadratura cu Uranus si cu Mercur, s-ar putea sa te simti mai entuziasmat. Venus si Soarele isi schimba semnele,...

Daca in casa ai aerul uscat, nu uita de puterea plantelor. Exista unele care te ajuta sa cresti nivelul umididatii din aer.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Mihai Budeanu, unul dintre membrii trupei 3 Sud Est, este internat la terapie intensivă în Spitalul Municipal Medgidia, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Artistul de 44 de ani este în stare gravă și are nevoie de plasmă.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

