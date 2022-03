VIDEO/ Ucraina anunță distrugerea unei „fortărețe” rusești de lângă Kiev: „Am început eliberarea satelor de orci”

Forțele armate ale Ucrainei au anunțat vineri distrugerea unei fortărețe rusești din apropierea Kievului și că soldații ucraineni au început eliberarea mai multor sate din regiunea capitalei de „orcii” invadatori, relatează Ukrayinska Pravda.

Petro Kuzik, comandantul Forțelor Teritoriale de Apărare din regiunea Kiev, a anunțat că distrugerea fortăreței rusești a avut loc în timpul operațiunilor de eliberare a Lukîanivka, un orașel cu o populație de aproximativ 11.000 de locuitori aflat la 60 de kilometri est de capitala ucraineană.





Comandantul afirmă că soldații ucraineni au ucis „40 de invadatori și îi caută pe alții”.

„Sunt câteva succese în jurul Kievului. Inamicul a fost împins înapoi. Pe malul stâng, ieri, în zona Barîșivka a avut loc un atac cu succes asupra așezărilor precum Lukîanivka. A fost complet eliberată” a anunțat Kuzik. Acesta mai spune că pozițiile întărite ale rușilor erau ocupate de câteva sute de soldați, tancuri și alte echipamente.

115-6. Luk'yanivka cont. (tweet 104-114). Atmospheric film from Volunteer 'Brotherhood Battalion' shows devastation at junction in twt 104 etc from other side. RuAF T-72B3 + 2x BMP-2 destroyed/captured. It claims 120 UAF, 2x tanks + 2x BMPs attacked 170 RuAF with 5 tanks + IFVs. pic.twitter.com/Hn1FLoj85M — Dan (@Danspiun) March 25, 2022

#Ukraine: The results of a counterattack by the Ukrainian forces on Russian positions in Lukyanivka, #Kyiv Oblast - as a result a MT-LB tracked vehicle, T-72B3 tank and BMP variant were captured. A Russian T-72B3 and another BMP variant were also destroyed there. pic.twitter.com/ydPxGMolpi — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 24, 2022

Armata ucraineană spune că eliberează așezările din apropierea Kievului de „orci”



#Ukraine: A damaged Russian T-72B3 tank was captured by the Ukrainian forces in Lukyanivka, #Kyiv Oblast. This is the second tank of this type captured in this village. pic.twitter.com/rfNZyVaX8F — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 24, 2022

„Echipamentul a fost ars, tancurile aliniate, unele echipamente au fost luate ca trofeu. Din păcate, doar patruzeci de ocupanți au fost distruși, asta s-a confirmat, restul au reușit să scape, unii s-au ascuns în pădure. Armata noastră îi caută acum și încearcă să-i distrugă oriunde îi găsesc”, a declarat comandantul ucrainean.Kuzik a mai spus că Ucraina are acum mai multe tancuri și vehicule blindate decât înaintea izbucnirii războiului, ucrainenii reparând vehiculele ruse care nu au fost avariate prea grav pentru a le folosi în luptă.O postare făcută de forțele armate ucrainene pe pagina lor de Twitter vorbește de un „contraatac în regiunea Kievului”, prezentând câțiva dintre soldații care au participat la operațiuni.

„Băieții au început să elibereze satele din direcția Barîșivka. Lukîanivka este acum liberă de orci”, afirmă aceasta.

❗❗❗Контрнаступ ЗСУ на Київщині. Хлопці почали звільняти села на Баришевському напрямку.

Лук‘янівка вільна від орків.

Далі буде... pic.twitter.com/koq8WfbkIj — 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 24, 2022

Contraatacuri ale Ucrainei în regiunea Kievului



Evaluarea pulicată vineri dimineața de Ministerul britanic al Apărării vineri dimineața afirmă că atacurile ucrainene și retragerea forțelor rusești de pe liniile de aprovizionare prea extinse au permis Ucrainei să reocupe orașe și poziții defensive până la 35 de kilometri est de Kiev.

Serviciile de informații ale armatei britanice estimează de asemenea că este probabil ca forțele ucrainene să continue să încerce să împingă forțele rusești înapoi de-a lungul axei nord-vestice de la Kiev spre aerodromul Hostomel.

Un veteran american care luptă ca voluntar contra rușilor a postat pe Twitter imagini cu conflictul din Ucraina, afirmând că, alături de forțele locale a eliberat joi, după lupte grele, un sat care era controlat de forțele de invazie încă de luna trecută.

Se pare că imaginile publicate de acesta erau din Lukîanivka, deși informația nu a fost confirmată din surse oficiale.

Miercuri seara Pentagonul a declarat că trupele ruse adoptă poziții defensive la nord de Kiev, în loc să avanseze, după ce în zilele anterioare au fost alungate cu până la 24 de kilometri de capitala ucraineană în unele zone.