VIDEO/ Un avion de pasageri a deviat de la traseu și a aterizat de urgență după ce a descoperit un șarpe

Un șarpe a fost descoperit într-un avion de pasageri al companiei malaeziene AirAsia. Aeronava a fost nevoită să devieze de la traseu pentru a ateriza de urgență, a transmis, luni, compania aeriană.

Incidentul, descris drept ”excepţional” de companie, s-a produs săptămâna trecută în timpul unui zbor care făcea legătura între capitala Kuala Lumpur şi oraşul Tawau, pe coasta de est a insulei Borneo.

Căpitanul aeronavei a aterizat în oraşul Kuching, la 900 km vest de Tawau, pentru ca şarpele să fie scos din avion cu ajutorul unei fumigene, a mai transmis AirAsia, scrie Agerpres.

Pasagerii s-au îmbarcat apoi într-un alt avion pentru a ajunge la destinaţie. Pe reţelele sociale, utilizatorii s-au amuzat făcând o paralelă cu thrillerul american "Snakes on a Plane"(Avionul cu şerpi) din 2006, regizat de David Richard Ellis.

Pasagerii s-au îmbarcat apoi într-un alt avion pentru a ajunge la destinaţie. Pe reţelele sociale, utilizatorii s-au amuzat făcând o paralelă cu thrillerul american ”Snakes on a Plane” (Avionul cu şerpi) din 2006, regizat de David Richard Ellis.

An AirAsia flight from Kuala Lumpur to Tawau was forced to change course after a snake was seen on board.

To avert any untoward incidents involving passengers and crew, the flight was diverted to Kuching.

Here, the reptile is seen moving very slowly behind a translucent panel. pic.twitter.com/dAhCFAlppE