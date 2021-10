VIDEO/ Un bloc de locuințe din Georgia s-a prăbușit. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost salvate de sub dărâmături

Un bloc de locuințe din orașul georgian Batumi s-a prăbușit, vineri, din motive necunoscute, relatează Reuters. Cel puțin trei persoane au fost salvate de sub dărâmături, inclusiv un copil, însă nu se știe încă dacă există morți.

În imaginile care au apărut pe rețelele sociale se poate vedea clădirea cu cinci etaje parțial prăbușită și pompierii care intervin la fața locului. Nu este încă clar ce a dus la prăbușirea clădirii și nici dacă dezastrul s-a soldat cu morți.



Conform agenției de presă din Rusia, citată de Reuters, cel puțin trei persoane au fost scoase de sub dărâmături, printre care și un copil.

#accident #incident #collapsed In #Batumi (Georgia), part of a residential building collapsed, there are casualties. pic.twitter.com/BlWsL6Uswr