VIDEO. Un cetățean australian a fost bătut și răpit de talibani: „Nu sunt afgan. Nu ai voie să mă lovești”.

Un cetățean australian a fost bătut și răpit de talibani în timp ce încerca să fugă din Afganistan. Bărbatul a fost eliberat după rugămintele insistente ale familiei sale și se ascunde în continuare în Kabul, în timp ce soția și fratele său sunt în Australia, scrie The Guardian. Potrivit unui apropiat al victimei, și alți membri ai familiei sale au fost răpiți de talibani, iar femeile au fost și ele bătute cu cruzime.

Într-o filmare realizată chiar de el, bărbatul apare lovit, cu sânge care i se scurge pe față, din cauza rănilor de la cap.



„M-au lovit. Sunt cetățean australian. M-au lovit”, spune acesta.

În fundal pot fi văzuți talibani înarmați cu AK47s. La un moment dat, un bărbat se apropie de el încercând să-i smulgă din mână camera și urlă la el să oprească imediat filmarea. Încercând să se îndepărteze de talibani, australianul continuă să filmeze și să vorbească în limba engleză: „Asta mi s-a întâmplat în timp ce traversam aeroportul”. Apoi se aud focuri de armă.

An Australian man is in hiding in Afghanistan after being beaten at a Taliban checkpoint on the way to Kabul airport. He was kidnapped by Taliban militants for several hours before being released, but cannot reach the airport to escape the country. pic.twitter.com/Xam4zNnyMr