VIDEO/ Un comandant rus capturat de Ucraina spune că militarii au fost păcăliți: „E un genocid. Rusia nu poate să câștige aici”

Un comandant rus, capturat de Ucraina, a condamnat genocidul făcut de Moscova. El susține că trupele Rusiei au fost păcălite să creadă că naziștii au ocupat Kievul și că acesta are nevoie să fie eliberat. Militarul a mai adăugat că îi este rușine că a ajuns în această situație.

: „Ni s-a spus că Ucraina este dominată de un regim fascist, unde naționaliștii și naziștii au preluat puterea și că noi trebuie să ne ducem și să eliberăm poporul ucrainean.

Eu, personal, tocmai când am intrat pe acest teritoriu și am vazut pugiliși profesioniști, Usyk și Lomachenko, mereu mi-a plăcut să-i urmăresc boxând, ei sunt pugiliștii mei favoriți. Când i-am văzut punând mâna pe arme și spunând că au fost determinați să o facă, a fost momentul în care mi-a fost rușine că am venit în Ucraina.

Fiți curajoși! Vă aflați într-o situație tensionată, dar mergeți și luptați împotriva comandantului vostru. Acesta este genocid. Oamenii sunt uciși.

Rusia nu poate să câștige aici chiar dacă noi mergem până la capăt. Nu putem invada teritoriul, nu putem invada acești oameni! Nu îmi pot găsi cuvintele pentru a-mi cer e scuze poporului ucrainean.

Cer Ucrainei să-i lase în viață pe soldații ruși. Oamenilor din armata rusă și ai Serviciului Trupelor de Gardă Națională Federală situați aici le este rușine, ei nu vor război. Ei nu vor să vă omoare, ucraineni.”

Sursa: digi24.ro