VIDEO/ Un convoi de tancuri rusești, care se îndreptau spre Kiev, distrus cu dronele Bayraktar TB-2

Pe rețele sociale au fost publicate noi imagini video, ce arată un alt succes raportat de dronele turcești Bayraktar TB-2 din arsenalul armatei ucrainene.

În cadre capturate luni, 7 martie, se vede cum o dronă reușește să execute un atac asupra unor vehicule care s-ar fi aflat în celebrul convoi de vehicule rusești care vin dinspre Belarus, se întinde pe zeci de kilometri și se îndreaptă spre Kiev, scrie ziarulnational.md.

Pe lângă alte câteva vehicule militare, lovitura din dronă nimerește un sistem antiaerian BUK-M2 Telar, un sistem care teoretic ar fi putut fi folosit tocmai și împotriva unor amenințări precum dronele ucrainene.

După 13 zile de război, Ucraina susține că a reușit să distrugă 303 tancuri, aproape 1.036 de blindate și 27 de sisteme de apărare antiaeriană, transmite Hotnews.ro.

În primele zile vedetele atacurilor ucrainene au fost armele portabile antitanc Javelin și NLAW, primite ca ajutor din partea statelor occidentale înainte de izbucnirea conflictului.

În același timp, succes au mai avut și dronele Bayraktar TB-2 cumpărate din Turcia cu care ucrainenii au reușit să lovească convoaie rusești și chiar sisteme de rachete antiaeriene.

#Ukraine: We present some exclusive recent footage from the eyes of the Bayraktar TB2 drone in the hands of the Ukrainian military.

A 9K317 Buk-M2 TELAR, part of the infamous convoy, completely destroyed. pic.twitter.com/PUiWkeOPwm