VIDEO/ Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a zguduit nordul Californiei. Seismul a fost resimțit până în San Francisco

Un cutremur cu magnitudinea 6,2 care a avut loc în largul coastelor din nordul Californiei a zguduit o mare parte a statului la scurt timp după ora locală 12.00, potrivit datelor furnizate de US Geological Survey, conform CNN.

Cutremurul s-a produs chiar în largul Capului Mendocino, în apropiere de comitatul Humboldt, și a fost resimțit până la San Francisco și Chico, California. "La început a fost lent, dar apoi a început cu adevărat", a declarat șeriful comitatului Humboldt, William Honsal, pentru CNN.

"Nu am mai avut un asemenea cutremur din 2010", a adăugat el Echipele de intervenție din comitatul Humboldt evaluează pagubele, dar nu au infromații despre răniți sau prejudicii majore. Au fost găsite unele pagube minore la clădiri, inclusiv geamuri sparte, a declarat Honsal.

Here's the moment a 6.2 #earthquake struck off the coast of Northern #California. Bottles of liquor can be seen falling from the shelves and shattering as the shaking intensifies. https://t.co/TZqc0qaJgV pic.twitter.com/G3UDPCDcuT