VIDEO. Un polițist a riscat cu viața sa pentru a salva un bărbat cu doar câteva clipe înainte de venirea trenului în stație

A riscat cu propria viață pentru a salva un bărbat care a leșinat și a căzut pe șine, cu doar câteva clipe înainte de sosirea în stație a unui metrou. Este vorba despre un ofițer de poliție din New York, acesta cu încă o persoană au salvat bărbatul de la moarte.

Bărbatul aștepta metroul într-o stație din Bronx când și-a pierdut cunoștința și a căzut de pe peron, direct pe șine. Imediat după incident și fără să stea mult pe gânduri, un polițist al forțelor NYPD aflat și el pe peron a intervenit, sărind pe șinele de metrou și încercând să îl scoată pe bărbat cât mai repede, înainte de sosirea trenului în stație.



În ajutor i-a venit un tânăr, bărbatul căzut inconștient și a fost salvat în ultima clipă.

Călătorii l-au ajutat pe polițist să se urce înapoi pe peron, fapta făcută de polițist a fost aplaudată de persoanele care se aflau la stație.

NYPD a postat pe pagina de Twitter imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, subliniind că polițistul nu a ezitat nici un moment să-l ajute pe bărbat.

That’s officers Lopez, Peguero, Sugrim, and Caban-Bailon from District 12 working as a team to flag the train and get the man to safety. Thank you to everyone who assisted! https://t.co/HyHYIJhbXP