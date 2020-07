VIDEO. Vorbește Mafia: PSD, colonizat de clanurile interlope. Un primar detonează „bomba” în partid / RISE

Am aprofundat subiectul cu edilul din Popești-Leordeni. Petre Iacob susține că filiala PSD Ilfov a încăput demult pe mâna clanurilor, iar acestea l-au executat politic, fiindcă nu le-a îndeplinit cereri punctuale. Mafia are interese strict imobiliare și miza din acest caz ar fi chiar lista de împroprietăriri funciare de la primăria orașului.

