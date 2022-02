VIDEO/ Voronin despre reținerea foștilor colegi de partid: După trădare umblau cu mașini noi și cumpărau case, nu mai vorbesc de această Ivanov, mi-i greață

Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, susține că reținerea foștilor colegi de partid, transfugii din 2015, l-a luat prin surprindere, în situația în care timp de 7 ani nu s-a luat nicio măsură în acest sens. Chiar și așa, comuniștii se arată sceptici dacă va fi o finalitate clară în acest caz.

„Ce s-a întâmplat ieri pentru noi au fost pe neașteptate. Evenimentele au avut loc la sfârșitul anului 2015, atunci au fost multe declarații, adresări în organele respective, dar reacții și măsuri n-au fost luate până acum și nici acum nu știm cu ce se va finaliza acest lucru. Atunci democraților le trebuiau voturi ca să voteze guvernul Filip și au luat și i-au corupt pe acești 14, plus Aliona Babiuc. Avea soțul ei probleme și ea tot după ce a venit în Parlament a aderat la acești 14 și erau 15. Noi ne-am adresat peste tot locul, am spus în presă, am spus pe la emisiuni. Sunt 7 ani de zile. Și la PG ne-am adresat și niciun fel de reacții. Și acum a fost pe neașteptate ce s-a întâmplat ieri. Sperăm să se ajungă la un final. Pe noi ne-a afectat dur, doi ani n-am fost în Parlament. A afectat imaginea partidului, dar și a deputaților în general”, a declarat Voronin, în cadrul unei conferințe de presă.

Liderul comuniștilor a mai spus că „tot traseismul acesta politic a început de la Marian Lupu”.

„Când nu erau înaintați în ce funcții voiau, mergeau la cei care le permiteau această indulgență sau le promiteau. Trădarea nu se uită. PD, prin acest lucru, a distrus spațiul politic. Și ei au ajuns la același lucru, că i-au trădat toți. Noi nu ne bucurăm de ce se întâmplă cu aceste personaje, vrem doar ca în RM să se termine cu aceste lucruri”, a adăugat Voronin.

Comunistul s-a referit și la speculațiile de atunci, precum că el ar fi „vândut” PD-ului deputații, dar și la unele speculații de ieri într-un ziar presă galbenă, precum că reținerile de ieri ar fi rezultatul unei înțelegeri cu președintele Maia Sandu.

„Noi cu Maia Sandu n-am schimbat nicio vorbă practic nici până la alegeri, nici după. În primul rând, Voronin n-a mers niciodată la nicio înțelegere neoficială cu nimeni. Este poziția mea fermă pe care n-o să mi-o schimb niciodată. (...) Se spunea atunci că Voronin i-a vândut. Diacov spusese că el știe 8 oameni pentru care am primit bani ca să treacă la democrați. Am cerut PG să investigheze. Până astăzi procuratura n-a mișcat niciun deget. Nu înțeleg logica, de ce să ia ei bani ca să-mi aducă mie?”, a spus Voronin.

Totodată, liderul comuniștilor a povestit cum erau abordați deschis colegii săi de partid, menționând cum fostul deputat PD Eugeniu Nichiforciuc se apropiase chiar în plenul Parlamentului de comunista Elena Bodnarenco, propunându-i 300.000 de euro ca să treacă la PD.

„Se ajunsese la o naglosti (tupeu n.r.) nemaipomenită. Stăteam la masă, lângă Ina Șupac, lângă ea Bodnarenco, și se apropie Nichiforciuc și vorbește că 300.000 de euro și să treacă la PD. M-am apropiat și l-am împins de spate, stătea boxerul cela Țuțu Puțu, cum îl chema. Iaca ce se întâmpla atunci”, a povestit Voronin.

Liderul PCRM a menționat și faptul că după ce au trecut la PD, transfugii umblau cu mașini noi și își procurau apartamente.

„Îi urâtă treaba, oamenii ăștia au avut votul partidului, societății. Serioja Stati, l-am crescut, ambasador în Ucraina, prim-secretar, deputat în Parlament, și ne-a trădat. Și peste trei zile îl văd pe jeep nou-nouț. Balmoș și-a cumpărat apartament, automobil. Pe spatele partidului, alegătorilor, să vinzi interesele partidului ca să te îmbogățești. Nu mai vorbesc de această Ivanov, mi-i greață să pronunț această familie”, a punctat Voronin.

Fiind întrebat ce sume ar fi primit foștii săi colegi pentru a trece la PD, Vladimir Voronin a spus că cei 14 transfuri „în dimineața conferinței nici nu știau câți sunt și cine sunt”.

„Se uitau unul la altul: a, și tu, și tu... S-a lucrat individual, și sumele au fost individuale”, a spus Voronin.