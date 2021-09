VIDEO Acoperișurile și ferestrele mai multor locuințe au fost distruse în Anglia

Un fenomen straniu despre care presa scrie că este posibil să fi fost o tornadă a avariat mai multe case și a răsturnat mai multe mașini în Anglia.

În urma acestui fenomen, acoperișurile și ferestrele mai multor locuințe au fost distruse, lăsând în urma localnici șocați în două localități, Humberston și Thorngumbald.

În total, 20 de case au fost avariate de acest fenome, conform Mirror.

Footage of possible tornado damage in Humberston. That’s some wind strength to flip a mobile home!!

pic.twitter.com/0AF7wdEsU8