VIDEO Angela Merkel, o nouă criză de tremur. Al treilea incident de acest fel într-o lunăeia oară în ultimele săptămâni

Cancelarul german Angela Merkel a fost surprinsă tremurând în timpul unei întâlniri cu prim-ministrul finlandez Antti Rinne, pentru a treia oară în ultima lună, conform unei înregistrări publicate de Reuters Television.



Angela Merkel și Antti Rinne urmăreau onorurile militare organizate pentru a marca sosirea prim-ministrului finlandez la Berlin, moment în care corpul cancelarului german a început să tremure incontrolabil.

Este al treilea incident de acest gen petrecut în ultimele săptămâni.

Angela Merkel a fost văzută tremurând prima dată în timpul unei întâlniri oficiale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a avut loc la Berlin. În urma acestui episod, cancelarul german a transmis că și-a revenit, fiind doar un caz de deshidratare.

Situația s-a repetat după opt zile, când Angela Merkel a tremurat incontrolabil în timpul unei ceremonii oficiale desfășurate în Berlin.

Un purtător de cuvânt al Guvernului german a transmis în urma incidentului de miercuri că Angela Merkel se simte bine și că întâlnirea oficială cu Rinne va continua conform programului.

German Chancellor Angela Merkel seen shaking at a public event for the third time in less than a month. https://t.co/m1VjxkLGTE pic.twitter.com/KiofXVi3Us