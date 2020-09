VIDEO Atac cu cuțitul lângă vechea redacție Charlie Hebdo: Patru persoane au fost rănite, două ar fi jurnaliști. Un suspect a fost reținut

Un atac cu armă albă a avut loc vineri dimineață în apropierea vechii redacții Charlie Hebdo, patru persoane fiind rănite, dintre care una ar fi în stare gravă, transmite BFMTV. Un suspect a fost reținut de poliție.

14.25: Doi dintre răniți lucrează pentru agenția de presă Premières Lignes, transmite BFMTV.

14.22: Un pachet suspect a fost găsit la locul atacului, însă surse din poliție au declarat că nu a fost găsit explozibil în interiorul acestuia.

14.19: Un suspect a fost reținut de poliție. Presa franceză relatează că suspectul a fost arestat mai devreme pe treptele operei Paris Bastille. Elevii care se aflau în școlile din zonă au fost ținuți înăuntru pentru a fi protejați, au mai transmis autoritățile. În zona ar fi cinci școli.

Atacul cu cuțitul a avut loc în arondismentul 11 din Paris, pe strada Nicolas Appert, unde se afla fostu sediul al redacției Charlie Hebdo. Amintim că, în 2015, Franța a fost zguduită de masacrul de la redacția Charlie Hebdo.

Recent, pentru a marca începerea procesului de la Paris intentat autorilor atacurilor împotriva lui Charlie Hebdo, ziarul satiric a repostat caricaturile cu Mahomed devenind din nou o țintă a jihadiștilor.

Ca urmare, pe 11 septembrie, Al Qaeda a amenințat că va ataca din nou redacția săptămânalului satiric francez Charlie Hebdo, care a republicat caricaturi cu profetul Islamului Mahomed, potrivit grupului american Site, specializat în monitorizarea organizațiilor jihadiste, anunță AFP.

Raidul ucigaș împotriva lui Charlie Hebdo „nu a fost un incident unic”, avertizează organizația jihadistă în recenzia publicată vineri, referindu-se la „eroii frați Kouachi”, autorii atacului, care au executat atacul pentru Al Qaeda din Yemen înainte de a fi uciși de poliție.

#BREAKING: Manhunt underway for male suspect following knife attack in 11th arrondissement of Paris near former offices of satirical magazine Charlie Hebdo; armed police deployed pic.twitter.com/UfEPEZgwwY