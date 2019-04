VIDEO Barcelona - Manchester United 3-0 / Catalanii au rupt blestemul sferturilor - Seară de vis pentru Messi și Coutinho

După trei sezoane consecutive în care nu au reușit să treacă de faza sferturilor în Champions League, Barcelona a rupt în sfârșit blestemul. Catalanii s-au impus la limită pe Old Trafford (scor 1-0), dar în retur nu le-au dat nicio șansă celor de la Manchester United. S-a terminat 3-0 pentru echipa lui Valverde, după o dublă reușită de Messi în doar patru minute și un gol de generic al lui Coutinho. Barcelona vs Manchester United 3-0 (Messi 16', 20', Coutinho 61')

Actualitate 17 Aprilie 2019, ora: 00:25

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...