Video emoționant. Cum funcționează aplicația care traduce plânsul bebelușilor

Telefoanele inteligente au ajuns să îi traducă pe bebeluşi. Cum nu pot să le spună părinţilor de ce plâng şi de ce au nevoie, aplicaţiile fac parte acum din viaţa părinţilor.





Concret, bebeluşul de o lună plânge din cauza colicilor, dar şi pentru că îi este foame. După ce i-a înregistrat ţipetele, telefonul oferă un grafic cu cel mai probabil motiv pentru care cel mic este... indispus. Dacă i-a fost administrat siropul şi a primit porţia de lapte, s-a liniştit.

Medicii, însă, spun că părinţii n-are trebui să se bazeze doar pe ceea ce transmite aplicaţia.





Un copil care plange mai ales in prima parte a vietii, mai ales motivele in general le stim cu totii, e plans de foame, e plans ca vrea sa fie schimbat. E plans ca sunt colicii in primele luni de viata. Eu personal nu am folosit o astfel de aplicatie, nici ca mama, nici ca medic, a spus Raluca Tocariu, medic specialist pediatru.

O altă aplicaţie apreciată pe internet în ajută pe părinţi să-şi ţină mereu copilul sub supraveghere. Este un fel de GPS şi funcţionează atât timp cât şi cel mic are un telefon la el.

În lumea modernă, a tehnologiei, părinţii au ajutor inclusiv pentru linişterea bebeluşului.

Dacă în trecut, unii îşi adormeau copilul folosind aspiratorul, acum au aplicaţii speciale. Înregistrări cu sunete din natură. Ploaie, furtună, până la zgomotul lemnelor care ard.