VIDEO, FOTO // Alternative Fashion Show, la prima ediție / Prezentarea colecției „Spirit Mândru” creată de brandul autohton ASAGAYA

Casa de Creație Piotr Alii & Cristina Miron invită pe data de 10 noiembrie, cu începere de la ora 20:00, în incinta ex-Tipografiei 5 (str. V. Pârcălab 45) la prima ediție - prezentarea colecției ”Spirit mândru” (toamnă-iarnă 2018-2019) a brandului autohton ASAGAYA.



Potrivit unui comunicat de presă, Spirit mândru / Спирит мындру” – reprezintă o mișcare artistică a ultimei generații sovietice și primei generații independente de tineri creatori.

Uniunea Sovietică și-a lăsat amprenta asupra stilului vestimentar și manierei de exprimare, astfel a și apărut un curent nou, total diferit de cele precedente.

„Moda post-sovietică e pe val. Colecția toamnă-iarnă 2018-2019 este destinată bărbaților mai mult, dar care include și câteva modele pentru femei. Imaginația, conceptul și contrastele neașteptate specifice acelei perioade sunt elementele cheie a stilului eclectic folosit în colecție. Se adresează noii generații : decepționați, lipsiți de speranță, dar care au ceva de spus.

Piesele vestimentare cu litere chirilice din colecția ,,Spirit Mândru” transmit povești personale ce se bazează pe atitudine: e un protest împotriva conformismului din modă și gândire.

Un mix de culori, stofe, imprimeuri și texturi combinate în mai multe ținute ce definesc personalitatea fiecărui model.”, menționează Lilia Moraru, designer-ul brandului ASAGAYA.

Cifra-simbol a colecției Spirit mândru – 13, creată de brandul ASAGAYA este o reflecție a istoriei unei generații născute în anii ‘80-’90, menite să accentueze stilul unic, eclectic și metamorfizant al tinerilor non-conformiști.

Unii dintre cei mai recunoscuți tineri actori din țară – Igor Babiac, Sergiu (Ronin) Terente și Sergiu Voloc, vor fi, de această dată, pe podium, transformând fashion show-ul într-un adevărat spectacol cu muzică, lumini și surprize.



“Particip la acest show pentru că la noi sunt puțini oameni care te acceptă dacă ieși din standartele puse de dracu știe cine, contează în primul rând omul, nu haina, chiar dacă e un eveniment fashion. Atunci când am fost chemat de către Lilia să particip la acest eveniment în calitate de model am acceptat cu ochii închiși practic pentru că în primul rând am absolută încredere în ea și în tot ce face, chiar dacă n-am habar ce o să se întâmple pe 10 noimbrie.”, comentează Igor Babiac, actor de teatru și film. Protagonistul filmelor “La limita de jos a cerului” (2013), “Ce lume minunată” (2014) și “Beautiful Corruption” (2018).

„Întotdeauna mi-am dorit să fiu mai înalt, dar n-am avut norocul acesta. Totuși asta nu m-a oprit să încerc să fiu și eu un model. M-am bucurat când am fost rugat să reprezint noua colecție Asagaya. Nu știu dacă va influiența cumva gândirea cetățenilor noștri această prezentare, e atâta păienjeniș acolo că ar trebui un aspirator mai degrabă, dar cel puțin va scoate în evidență o latură pe care vrem s-o ascundem măturând-o sub covor.”, menționează poetul, interpretul și actorul Ronin Terente. Alternative Fashion Show – este o combinație de stări, efecte și vestimentație predestinate să spargă tiparele și să creeze un nou concept de stil în industria fashion din Republica Moldova.