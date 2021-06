VIDEO Furtună în Cehia: Cel puțin 150 de persoane au fost rănite

Aproximativ 150 de persoane au fost rănite în urma unei tornade produse în Cehia. Serviciul de ambulanță a declarat că sunt și persoane decedate, dar numărul lor nu este cunoscut. Sute de case au fost de asemenea avariate în regiunea Moravia de Sud, potrivit presei locale.



Tornada a distrus și mai multe mașini, iar în urma furtunii au izbucnit și incendii, potrivit imaginilor postate pe rețelele sociale.

„Din punctul nostru de vedere, aceasta este o urgență de gradul patru. Sunt disponibile toate mijloacele pe care le avem la dispoziție și am solicitat mai multe, suntem ajutați de armată, de vecinii din Austria și Slovacia și de serviciile de salvare din regiunile învecinate. În acest moment, estimăm numărul de răniți la o sută la 150, inclusiv copii la vârstnici. Ne ocupăm în principal de oameni care sunt blocați în clădiri”, a spus de Michaela Bothova, purtătorul de cuvânt al Serviciului medical de urgență din regiunea Moraviei de Sud, citată de postul de televiziune CT24.

Zeci de persoane rănite au fost internate la spitalul din Hodonin după ce tornada a trecut prin zonă şi a răsturnat şi un autobuz.

WATCH: Dramatic video shows tornado approaching home in the Czech Republic; at least 100 injured pic.twitter.com/6XX5hWkxgU