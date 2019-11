VIDEO LIVE /// GUVERNUL ION CHICU A FOST VOTAT DE 62 DE DEPUTAȚI DIN PD și PSRM / Membrii executivului depun jurământul

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Parlamentul va examina astăzi, în ședință, programul și echipa Guvernului sub conducerea lui Ion Chicu – candidat desemnat de către Președintele Republicii Moldova, informează CURENTUL. Iată componența Guvernului Chicu: Ion Chicu – Prim-ministru Serghei...

Ion Chicu a fost votat în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Programul de activitate și componența Guvernului au fost votate de deputații fracțiunilor PSRM și PDM. În cadrul prezentării programului de activitate, Chicu a declarat că Printre prioritățile Executivului s-ar număra pedepsirea celor care se fac vinovați de furtul miliardului, a celor care au pus întoarcerea sumelor fraudate pe umerii oamenilor, asigurarea R. Moldova cu gaze în iarna care vine, rectificarea Legii bugetului pentru anul 2019, pentru a putea plăti salariile, dar și măsuri pentru a evita „blocajul în sistemul justiției”. „Criza politică declanșată cu câteva zile în urmă poate avea repercusiuni extrem de grave pentru toate domeniile social-economice din țară. De acest lucru suntem conștienți cu toții, că orice zi de prelungire a acestei crize și implicit a stării de nefuncționalitate a administrării publice centrale, dar și locale, va agrava și mai mult situația țării în prag de iarnă. Iată de ce decizia de a solicita amabilitatea dumneavoastră, stimați deputați, de a examina chestiunea cu privire la instituirea unui nou Guvern am luat-o împreună cu colegii mei prezenți în sală, în doar câteva ore după semnarea de către președintele Republicii Moldova a decretului privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru”, a declarat Ion Chicu în plenul Parlamentului. Totodată, noul premier și-a propus să „intensifice” relațiile cu Uniunea Europeană, să promoveze o „politică externă echilibrată”, să „consolideze statutul de neutralitate” al R. Moldova și să „aprofundeze relațiile de prietenie” cu statele vecine România și Ucraina. „Pentru anul următor ne propunem să transformăm literalmente țara în șantier. Și aici mă refer în primul rând la infrastructura drumurilor. Și nu doar pentru anul viitor, dar imediat ce ne permit condițiile meteorologice. Avem ca obiectiv orientarea, direcționarea spre investiții de infrastructură a sumelor tradiționale, care erau prevăzute până acum în bugete, în jur de patru-cinci miliarde de lei, dar suplimentar avem deja idei pentru a atrage în domeniul infrastructurii cel 300 de milioane de euro la anul viitor pentru a repara și a construi drumuri pe principalele artere ale țării”, a menționat Ion Chicu.

