VIDEO REZUMAT / Simona Halep, în sferturi la Australian Open (6-4, 6-4 cu Elise Mertens)

Elise Mertens a avut pasaje foarte bune de meci: agresivă, inspirată și lovind mingea devreme. Nu a fost însă suficient, Simona Halep fiind la un nivel mult prea ridicat pentru jucătoarea din Belgia. Victoria a venit în două seturi: 6-4, 6-4, după o oră și 37 de minute. Simona este în sferturi la Australian Open, turneu unde a disputat finala în 2018.

De știut:

După calificarea în sferturi, Simona va urca pe locul doi în ierarhia mondială, conform clasamentului live al WTA. În acest moment, Halep are 5.751 de puncte.

Pentru calificarea în sferturi, Halep va primi 357.000 de dolari americani şi 430 de puncte WTA.

În sferturi, Simona o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Anett Kontaveit (Estonia, 31 WTA) şi Iga Swiatek (Polonia, 56 WTA).

La ediția din 2019, Simona a fost eliminată în optimi de Serena Williams (6-1, 4-6, 6-4).

Cea mai bună performanță de la Melbourne a fost finala disputată în 2018 și pierdută în fața Carolinei Wozniacki (7-6 (2), 3-6, 6-4).

Ce a spus Simona Halep:

Despre superstiții

"Ascult muzică în cameră, pot spune că e o superstiţie, ascultăm aceleaşi melodii ca la Wimbledon, repetăm asta, poate merge, nu ştii niciodată. Merg la plimbare, deoarece îmi place să mă relaxez în oraş, să văd oameni. Ieri, a fost zi aglomerată, deoarece a fost Ziua Australiei. Mâine, de fapt azi, pentru că am o zi lungă înainte, o să merg să-mi cumpăr ceva, ca să mă motivez pentru următorul meci. E simplu, nu fac nimic special" - Simona Halep.

Despre calificarea în sferturi și victoria cu Mertens

"Este o mare performanţă a mea să joc din nou în sferturi, e foarte frumos să mă bucur de tenis în Australia, sunt fericită că m-am calificat. Am jucat împotriva ei la Doha, anul trecut, în finală, am condus cu un set şi 4-2 şi am pierdut meciul. Ştiam că trebuie să rămân concentrată până la final. Am fost un pic nervoasă la 4-3 (n.r. - în setul al doilea), dar am fost suficient de puternică să termin meciul. (n.r. - când Mertens a revenit în al doilea set)

A trebuit să mă calmez, pentru că atunci când devin puţin nervoasă o iau razna pe teren. A trebuit să rămân calmă, să-mi iau energia din loja mea şi să merg mai departe fără să mă gândesc la ceea ce a fost. Darren contorizează privirile (n.r. - de nemulţumire - legat de donaţia pentru victimele incendiilor din Australia).

A fost mai rău decât ultimul meci? Cred că a fost un pic mai rău, dar este pentru o cauză bună. La finalul turneului, el va face socoteala, aşa că stau relaxată, dacă voi câştiga va fi bine" - Simona Halep, la interviul de pe teren, citată de News.ro.

Rezumatul partidei Halep vs Mertens: