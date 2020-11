VIDEO SCANDALOS! Poliția din Moldova a obligat o tânără să-și ceară SCUZE și au filmat-o, așa cum face Kadîrov în Cecenia

„Îmi cer scuze că am postat acest video. Acum îmi dau seama că nu este normal”, asta au obligat-o să zică polițiștii moldoveni pe o fată pentru un banal video.

Direcția Inspectare Efectiv a IGP s-a autosesizat imediat . Tânăra a fost identificată, aceasta nu este angajată a Ministerului Afacerilor Interne, are 22 de ani și este din Chișinău.

„Astăzi am fost sesizați despre un caz în care pe o rețea de socializare apare o tânără îmbrăcată în uniforma Inspectoratului General al Poliției într-o ipostază nedemnă de un angajat cu statut special.”

18 Noiembrie 2020

