VIDEO TV8: deputatul PPDA Încă Grigoriu povestește cum cu 4 mii de lei pe lună își întreține familia și construiește o casă în suburbia Chișinăului

Au început filmările pentru primul serial bazat pe acţiunea din "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor", realizatorii folosind ca titlu provizoriu formula "Bloodmoon", relatează contactmusic.net. Producţia - care o are în distribuţie pe actriţa britanică...

„Fabrica de troli” din Rusia ar fi folosit un software dezvoltat pentru a influența referendumul Brexit, relatează The Telegraph.

„Această casă Inga Grigoriu a indicat în declarația de avere că o are din 2007 și a indicat la valoarea bunului doar 31 886 lei. Acum să-mi spuneți, cine nu și-ar dori o casă în suburbia municipiului Chișinău de 104 m² și 10 ari suplimentari, cu doar 1500 de euro? Mai mult, Inga Grigoriu din 2014, adică de când spun ei că în țară e tot mai rău și mai rău, își construiește tot în Sângera, o casă de 120 m². În declarația de avere nu a indicat valoarea acestui bun, dar presupun că va fi ca în primul caz, maxim 2000 de euro. Concluzia? Numai săraci și cinstiți nu sunt deputații lui Andrei Năstase.”, a menționat Harghel.

În declarația de avere depusă de deputat la CEC, vedem indicate două imobile, însă fără adresă, așa cum insistă Grigoriu pe facebook:

„Din câte am înțeles, ei caută o casă, indicată de mine în declarația de avere. Dar, nu știu din ce cauză ei nu o pot găsi. În declarație este clar indicat că se află în s. Mânzatești, rn Ungheni. Este căsuța bunicilor care demult nu mai sunt în viață. Tot acolo sunt și câteva terenuri ale buneilor mei.”, a menționat Grigoriu.

