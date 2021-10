„Vițelul deștept, care suge de la două vaci” și „politica externă echilibrată” - două fațete ale aceleiași medalii

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Banca Mondială va oferi Republicii Moldova o finanțare adițională, în valoare de 24,8 milioane de euro, sub formă de credit, care are drept scop implementarea procesului de imunizare...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

La data de 14 octombrie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat o decizie pe cauza Șutac vs. Republica Moldova, prin care a luat act de acordul de reglementare amiabilă la care au ajuns Guvernul Republicii Moldova și reclamanta Oxana Șutac, informează juriștii...

N-aș fi dedicat timp analizei decursului acestei figuri anecdotice a politicii moldovenești dacă n-ar fi clar că acest mesaj reprezintă de facto viziunea oficială a „Vițelului deștept” de la Chișinău, care cu o ușurință uluitoare schimbă steagurile și transmite mesaje de dragoste către UE, CSI, România, Rusia etc. – în speranța că va „suge de la două vaci”.

Amintim că autorul conceptul așa numitei „politici externe echilibrate” între est şi vest este ex-președintele Igor Dodon. Acesta nu rata nici o ocazie să laude: „Eu am venit cu un concept nou privind promovarea unei politici externe echilibrate. Nu căutăm duşmani în străinătate, ci căutăm prieteni, în est şi vest, nu încercăm să facem jocurile cuiva în luptele sale geopolitice.” Premiera s-a arătat entuziasmată de participarea la Consiliului șefilor de state membre ale CSI, declarand că „această întâlnire este o bună ocazie pentru a face schimb de opinii cu privire la problemele de actualitate ale interacțiunii în cadrul CSI”, asigurandu-i pe dictatorii sângeroși din CSI că „abordarea noii conduceri a Republicii Moldova urmărește în mod constant o politică externă echilibrată, luând în considerare interesele partenerilor noștri și promovându-și propriile priorități.”

Așa deci, aceasta „Viorică Dăncilă” de pe Maurile Bâcului, a avut un discurs plin de curiozități care părea desprins din puțul gândirii lui Vasile Tarlev și al ex președintelui Igor Dodon. De fapt, Guvernul proeuropean de la Chișinău a revenit la teza lui Dodon despre așa numita „politică externă echilibrată”, care în esență nu e altceva de cât o continuare a celebrei politici agrariene a „viţelului deştept, care suge de la două vaci”.

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

Directorul general şi preşedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an, el adăugând că probabil va fi necesară vaccinarea...

