Vinăria Etulia: Vom aplica sute de teste, chiar cu riscul de a ne face vulnerabili identificând un număr mai mare de infectați

„Primul lucru pe care l-am făcut odată cu declanșarea pandemiei, din 24 martie, a fost reducerea benevolă a salariilor management-ului cu 25-100% pentru 3-12 luni, pentru a putea proteja angajații noștri în paliere salariale mai vulnerabile, dar și a finanța contribuția noastră față de comunitate”, comentează Victor Bostan. „Ca unul din cei mai mari angajatori din raioanele Vulcănești și Cahul, conștientizăm responsabilitatea socială pe care o purtăm în plină criză economică pentru bunăstarea și sănătatea angajaților noștri, nu-i putem trimite pe toți in șomaj, cât de grea nu ar fi criza. În 2019, familia noastră de vinării a transferat circa 46 milioane lei la bugetul de stat. Suntem printre cei mai mari exportatori de vinuri din Moldova. Realitatea este că întregul glob caută cu disperare o soluție între alegerea teribilă dintre colaps economic, șomaj total și sărăcire rapidă pe de o parte, și riscurile pentru sănătatea publică pe de alta. La Etulia, dar și în întreaga noastră familie de vinării, suntem determinați să continuăm lupta contra virusului, reușind în același timp să păstrăm sutele de locuri de muncă și echipa extraordinară pe care am crescut-o atâția ani. Purtăm responsabilitate atât pentru sănătatea lor, cât și pentru pâinea care trebuie să o pună pe masă în fiecare seară. E o luptă grea, nu vom ieși fără răni din ea, dar suntem siguri că o vom învinge”.

• Responsabili d in echipa de Resurse Umane, călătoreau de 2 ori pe săptămâna de la sediul central la Etulia pentru a verifica suplimentar respectarea normelor impuse și a asigura muncitorii cu echipamentele de protecție necesare;

• Începând cu 18 martie, au fost implementate măsuri stricte de protecție, inclusiv: măsurarea febrei înaintea de începerea muncii cu termometru infraroșu, echipamente de protecție pentru toți angajații de producere, dezinfectarea spatiilor cu lămpi UV, disponibilitate largă a dezinfectanților de mâini la toate punctele de lucru, trecerea peste covorașe cu soluție de clor pentru curățarea încălțămintei înainte de începutul schimbului, reguli de distanțare fizică și socială între angajații la vinării, informarea regulată a angajaților privind aspectele de sănătate și protecție etc.

„Prioritatea noastră numărul unu acum este de a ne vedea toți colegii sănătoși și în siguranță. Ne asigurăm să dispună de cel mai bun tratament și grijă din partea medicilor, cărora ne închinăm pentru munca depusă”, a comentat Victor Bostan, Director General. Testarea masivă a angajaților noștri va continua în zilele următoare, pentru a putea izola și îngriji cazurile pozitive. „Înțelegem ca testând masiv sute de oameni – angajații noștri și membri ai familiilor lor – generăm automat un număr mai mare de cazuri identificate, în marea lor majoritate asimptomatice. În același timp, deși o astfel de strategie este una mediatic periculoasă, credem că e lucrul corect pe care trebuie să-l facem, pentru că purtam responsabilitate pentru oamenii noștri și comunitățile în care trăim. Țările care au reușit progresele cele mai mari contra virusului – Germania, Corea de Sud – au facut-o prin testări masive. În Moldova, cred că și business-ul are o responsabilitate de a pune umărul pentru creșterea numărului de teste”, a adăugat Victor Bostan.

• Pe 21 aprilie , imediat după weekend-ul de Paști, am emis un comunicat pentru detalierea cazului, anunțând-ne intenția să testăm masiv toți angajații vinăriei și familiile lor;

• După identificarea cazurilor inițiale de contaminare, am decis testarea imediată a întregului personal de la vinărie și a familiilor lor. În acest scop, au fost contractate serviciile unui laborator privat, testele fiind efectuate din contul vinăriei;

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 25 Aprilie 2020, ora: 07:35

Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 25 APRILIE 2020; Luna intra in vorbaretul Gemeni in aceasta zi, facandu-i sociabili chiar si pe cei mai mari introverti. Este o zi tare buna in care sa stam la taclale cu prieteni, cu familie, direct sau pe skype sau zoom, facand schimb de povesti despre...