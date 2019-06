Vine canicula! Cum ne protejăm?

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Compania românească Transgaz din România nu va reuşi să finalizeze în acest an construcţia gazoductului Ungheni-Chișinău, așa cum era convenit anterior. Cel mai probabil că interconectorul va fi gata abia în august 2020, transmite Mold-street.

Asiguraţi-le consumul cât mai frecvent de lichide proaspete, chiar dacă acesta nu le cere. Nu-i lăsaţi fără supraveghere, chiar pentru perioade scurte de timp, în locuri deschise expuse radiației solare, în automobile sau în încăperi prost ventilate. În cazul unei deplasări asiguraţi-vă că dispuneţi de cantităţi suficiente de apă potabilă. Evitați plimbările copiilor mici până la un an. Nu-i scăldaţi în apă rece. Asiguraţi-le îmbrăcăminte din fibre naturale, de culoare deschisă. Alimentaţii cu legume, fructe, sucuri naturale și decocturi din plante În taberele de odihnă asiguraţi-le condiții de cazare, alimentaţie şi hidratare corespunzătoare. Permanent vor fi supravegheați, iar locurile de joaca vor fi amplasat la umbră, activităţile sportive şi altele se vor desfăşura în afara orelor de caniculă. Copii vor fi cu capul protejat de pălăriuțe. Sub absoluta supravegherea însoțitorului obligatoriu va fi şi scăldatul copiilor.

Evitați, pe cât posibil, expunerea excesivă la soare între orele 11:00 – 18:00; Purtați pălării de soare, haine lejere din fibre naturale de culori deschise; Dacă aveți aer condiționat, reglați climatizorul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală; Nu trebuie folosite ventilatoarele dacă temperatura aerului depășește 32°C; Pe parcursul zilei faceți dușuri călduțe; Consumați zilnic cel puțin 2 litri de lichide (sucuri, apă plată, îmbuteliată). Nu consumați alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece favorizează deshidratarea, astfel diminuând rezistența organismului la căldură; Evitați băuturile cu conținut ridicat de cofeină (cafea, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase), fiind diuretice acestea deshidratează organismul; Consumați fructe și legume proaspete (castraveți, roșii), ele conțin o mare cantitate de apă; Evitați consumul de alimente cu conținut sporit de grăsimi, sare, zahăr, a bucatelor prăjite, afumate, semifabricatele, fast-food etc.; Evitați activitățile în exterior cu consum mare de energie (sport, grădinărit etc.); Aveți grijă de persoanele în vârstă, copii, persoane cu dizabilități, oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită. Pentru a proteja locuinţa de pătrunderea căldurii închideți ferestrele expuse la soare, trageți jaluzelele și/sau draperiile; Pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din locuință ţineți ferestrele închise; Cât temperatura exterioară este inferioară celei din locuință – seara târziu, noaptea sau dimineața devreme, deschideți ferestrele pentru a provoca curenți de aer; Stingeți sau scădeți intensitatea luminii artificiale şi deconectaţi de la reţea electro-casnicele de care nu aveți nevoie.Evitați băuturile cu conținut ridicat de cofeină (cafea, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase), fiind diuretice acestea deshidratează organismul.

În cazul apariției semnelor de insolație se recomandă să apelați imediat la asistența medicală, iar până la sosirea ambulanței persoana afectată urmează să stea la umbră, aplicândui-se comprese reci pe cap, la ceafă, sub braț, pe torace sau abdomen.

O atenţie deosebită trebuie acordată protejării copiilor care sunt mai sensibili la razele solare, persoanelor de vârstă înaintată, cu maladii cardiovasculare, cu hipertensiune. Se interzice expunerea la razele solare a copii lor de până la 1 an, reamintește Centrul Național de Sănătate Publică.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)