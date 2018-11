VINE IARNA în spațiul românesc // Meteorologii anunță ce ne așteaptă în zilele ce urmează

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Creșterea capacităților economice și militare ale Chinei, precum și comportamentul agresiv al Rusiei, au făcut ca Occidentul să se trezească din nou în fața realităților Războiului Rece. Dar, conform generalului Joseph Dunford, președintele Joint Chiefs of Staff, este prea...

Astăzi sunt programate întreruperi ale furnizării energiei electrice la mai multe adrese din țară, în intervalele de timp indicate mai jos:

În plus, au existat ani în care s-au înregistrat temperaturi minime, la fel de neobişnuite pentru luna noiembrie, majoritatea sub -15 grade Celsius, ca de exemplu în 1993, 1989, 1975 sau 1948. Astfel, temperatura minimă absolută din noiembrie, la nivel naţional, este -30,8 grade Celsius, înregistrată la Vf. Omu, în data de 30 noiembrie 1957. În Capitală, minima absolută este de -19,4 grade Celsius, consemnată pe data de 26 noiembrie 1993, la staţia meteo Bucureşti - Băneasa.

În zona montană joasă şi în depresiunile intra-montane sunt caracteristice temperaturi medii cuprinse între -2 şi 2 grade Celsius, iar în zona montană înaltă (la peste 1.500 metri) aceste valori coboară sub -4 ?grade Celsius.

