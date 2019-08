Vinurile din Moldova au fost distinse cu 56 de medalii la concursul internațional Asia Wine Trophy

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Deputatul ACUM, Lilian Carp a declarat că a luat o decizie finală în ceea ce privește plecarea sau rămânea sa în cadrul alianței de guvernare. Totuși, spune alesul, un răspuns cert va oferi peste puțin timp, întrucât are o serie de așteptări și vrea să...

Retailerul online elefant.ro anunță majorarea capitalului social cu aproximativ 1,7 milioane euro. La majorare au participat toți acționarii companiei. În urma acestei operațiuni, investiția istorică în companie se apropie de 20 de milioane de euro. In ultimii sase ani,...

Dupa ce Igor Dodon a iesit in fata presei si a prezentat reforma justitiei desenata pe o foaie A4, reactiile internautilor nu au incetat sa apara. Cele mai multe meme-uri, au aparut la o postare a emisiunii Lumina. „Hai sa vedem ce alte mesaje (ascunse) ar avea pentru noi acest Presedinte...

Diana LAZĂR, vice director, Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei : „Rezultatele Vinului Moldovei ne încântă mai ales pentru că sunt un impact al programelor de calitate și de promovare implementate cu suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova în ultimii ani, în colaborare cu ONVV și demonstrează că vinurile noastre pot fi competitive pe piețe de valoare adăugată înaltă, așa cum sunt piețele asiatice, în special cea sud-coreeană și japoneză. De aceea în cadrul Zilei Naționale a Vinului am invitat o delegație de 8 jurnaliști și importatori sud-coreeni în Moldova pentru a demara un set de acțiuni de marketing și promovare pe această piață”.

Concursul a continuat cu o expoziție specializată „Daejeon Wine Festival” la care au participat 18 producători din Republica Moldova, reuniți la cel mai impresionant stand al expoziției sub umbrela brandului național vinicol „Wine of Moldova”. Expoziția se află la cea de-a 7-a ediție și oferă o platformă pentru noi contacte de afaceri și de expansiune a culturii vinului printre consumatori. Pe durata expoziției, vinăriile participante au fost susținute de Excelența Sa, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar în Coreea de Sud cu reședința la Tokyo, domul Vasile Bumacov. E.S. Vasile BUMACOV, Ambasador: „Rezultatele remarcabile ale vinurilor Moldovei se datorează participării active și responsabile a producătorilor din țara noastră la asemenea evenimente de anvergură în Asia. Ambasada susține promovarea produselor moldovenești pe piața sud-coreeană pentru impulsionarea exporturilor de vin moldovenesc și a fost alături de producători la inaugurarea standului național. Salutăm implicarea plenară a organizatorilor în expoziție și a membrilor comunității moldovenilor stabiliți în Republica Coreea”.

Concursul Asia Wine Trophy este cel mai mare concurs de vinuri din Asia care se desfășoară sub patronajul Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV), fiind înscrise peste 4000 de probe din întreaga lume, iar aprecierea calității vinurilor a fost efectuată de experți din 26 de țări, inclusiv 6 degustători din Republica Moldova. Conform regulamentului OIV, doar 30% din mostrele înscrise în concurs pot obține medalii. Gheorghe ARPENTIN, director, Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV): „Suntem extrem de încântați să promovăm cel mai competitiv produs din țara noastră - Vinul Moldovei – la această competiție și să atestăm un nou record de medalii. Vedem o deschidere a pieței asiatice pentru vinurile moldovenești și ne bucurăm să oferim susținere în promovarea țintită și strategică pe piețe de valoare înaltă.”

