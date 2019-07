Violeta, franco-ucraineanca de origine română pe care am întâlnit-o pe linia frontului: „Cu inima suntem în România, dar luptăm ca Ucraina să intre în UE și atunci încheiem discuțiile despre granițe și frontiere”

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Veninul de albine este un lichid incolor, acid, excretat de albine în momentul în care se simt ameninţate, dar care capătă popularitate în ultima vreme datorită presupuselor beneficii pe care le are asupra sănătăţii şi frumuseţii. Practicanţii apifitoterapiei...

Noul ministru al Afacerilor Externe a obținut anul trecut salarii de zeci de mii de euro. Din declarația de avere și interese personale a acestuia aflăm însă că Nicolae Popescu nu are în proprietate niciun bun imobil sau mobil, în timp ce familia sa deține trei...

„Am avut o acțiune la Kiev săptămâna trecută. Suntem uniți cu drapelul Ucrainei și pentru #LiberateCrimeea, drapelul tătarilor care a călătorit timp de nouă luni în cele 28 de țări unde avem diaspora ucraineană - în Europa, în America, în Australia, diferite țări în Africa. Acum o parte am venit până la linia frontului și apoi ne vom întoarce la Kiev”, a explica Violeta.

Dincolo de discuțiile despre minoritatea română, Violeta ne-a povestit că e revenită în Ucraina ca să susțină țara în conflictul deschis pe care îl are cu Rusia. S-a reîntors în țara sa împreună cu reprezenanți ai diasporei ucrainene din 28 de state.

„Eu am trăit în Ucraina primii 20 de ani din viață și nu am suferit niciodată de discrimnare din pricina limbilor sau din pricina minorităților. Problema limbilor minorităților e mai degrabă o temă de manipulare politică”, spune Violeta.

„Cu inima suntem în România, dar mental înțelegem că trebuie să luptăm și să ajutăm Ucraina. Înțeleg că misiunea mea e să fac maximum ca Ucraina să intre în Uniunea Europeană și atunci am încheiat discuțiile despre granițe și frontiere”, spune ea.

„Am făcut studiile la Cernăuți și am plecat pe urmă în Franța. Am lucrat 15 ani acolo până la revoluția Euromaidan și în ultimii cinci ani lucrez foarte mult pentru a conecta expatriații ucraineni din Diaspora să ajutăm țara față de războiul pe care îl avem cu rușii și toate nevoile de reforme interne, lupta cu corupția și modernizarea statului”, explică Violeta Moskalu, care a fondat și un ONG pe această temă denumit „Global Ukraine”.

Pe Violeta Moskalu am întâlnit-o întâmplător la ieșire din Slaviansk, un orășel din estul Ucrainei ocupat timp de câteva luni de forțele rusești și unde s-au dat bătălii grele în 2014. Reporterii HotNews.ro se aflau în zonă într-o vizită de documentare a războiului nedeclarat pe care Ucraina îl duce cu Rusia pe teritoriul său, iar Voleta tocmai ajunsese împreună cu niște prieteni ucraineni și se fotografiau cu steagul Ucrainei lângă literele orașului încă marcate de zeci de lovituri de gloanțe.

