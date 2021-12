Viorel Furdui (CALM) despre reforma teritorială: „Ați auzit cineva dintre cei de la guvernare să discute serios această problemă?”

Europa Liberă: Eu nu am găsit un primar cu care să discut și să-mi spună că e nevoie de Consiliul raional.

Viorel Furdui: „Acum întrebarea mea față de toți cei „mari haiduci”, să le spunem așa, care vin cu idei de acestea de 90 de primării să rămână sau, știți, de zece ori mai puțin ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Haideți să vedem ce se întâmplă cu această verigă, e nevoie de Consiliul raional?

Viorel Furdui: „Păi, asta e și problema! Noi am spus-o, întotdeauna am spus-o și în concepția noastră o să găsiți, este depășită complet și moral, și din toate punctele de vedere.”

Europa Liberă: Cum se lichidează această verigă?

Viorel Furdui: „Asta e foarte ușor, este nevoie de decizie politică. Întrebarea noastră este: ce vine în loc acum?”

Europa Liberă: Și ce ar trebui să vină?

Viorel Furdui: „Poate să existe o anumită regionalizare, ar fi o soluție crearea unor regiuni, patru, cinci, dar întrebarea noastră, noi avem altă soluție mult mai așezată și conectată de mentalitatea și necesitățile oamenilor – municipalizarea. Ce înseamnă aceasta?”

Europa Liberă: Și atunci ce se schimbă, doar denumirea?

Viorel Furdui: „Fundamental se schimbă, pentru că în prezent raioanele nici nu-s autorități publice locale, atunci când analizezi cu ce se ocupă, au două competențe de bază: educația și asistența socială, niște competențe ale statului. Ele, de fapt, sunt delegate unui reprezentant al său care este raionul, mai mult nu fac nimic și, mai mult ca atât, sunt mai multe nuanțe care ne fac să înțelegem că acestea îs absolut inutile, politizarea excesivă, aceste state de personal absolut, resurse foarte mari care se cheltuie pentru dânșii ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Cât se cheltuie pentru întreținerea acestor consilii raionale?

Viorel Furdui: „Se vorbește undeva de un miliard și ceva de lei, care ar putea să se ducă la nivel local. Acum, ce s-ar întâmpla cu municipalizarea? Noi ce propunem, după modelul Chișinăului, primăriile nu se ating la momentul dat sau se ating, dar în alt format, dar se dă statut, ceea ce se vorbește mult că orașele ca poli de creștere, să fie municipalizate centrele raionale, în jurul lor se creează aceste primării, își păstrează entitatea, dar relațiile îs absolut total diferite, pentru că primarul general al municipiului acum îi putere locală cu adevărat, are resurse proprii, are venituri proprii, are servicii cu care poate să ajute și comunitățile locale prin cooperare, prin delegare ș.a.m.d.

Și noi la etapa aceasta rezolvăm o problemă foarte importantă, pentru că reforma asta trebuie să aibă loc treptat, etapizat.”

Europa Liberă: Și de ce nu faceți etapizat această reformă?

Viorel Furdui: „Păi, nu noi facem.”

Europa Liberă: De ce nu le sugerați celor de la putere că s-a „copt”, să zic așa, situația pentru a face primul pas?



Viorel Furdui: „Noi le-am sugerat... Dvs. ați auzit cineva dintre cei de la guvernare să discute serios această problemă? Undeva pe ascuns ceva se discută, știți foarte bine. În primul rând, conducerea neagă necesitatea, dar neagă și foarte corect o face. Iată și dna prim-ministru, și dna președinte, foarte corect, pentru că, eu repet, doar în ultimele două-trei săptămâni noi am auzit atâta confuzie în acest sens, că oamenii nu înțeleg care-i diferența, iarăși revin la aceea de ce spun că noi de la asta trebuie să pornim. Care-i diferența dintre reforma administrativ-teritorială și administrațiile publice locale?

Reorganizarea, de exemplu, a raioanelor e reformă teritorială sau nu? Noi zicem, da, sigur! Dar mai departe să vedeți câte lucruri sunt aici legate. Ce propunem noi? Dezvoltarea mecanismului de amalgamare voluntară, poftim, voluntar, cooperare intermunicipală, delegarea de competențe, o primărie mai mică. Dvs. ziceți, ce poate să facă o primărie mică?

