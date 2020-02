Viorel Morari: Procurorul care a scris denunțul s-a ocupat de cazul Țuțu. Acționează din răzbunare

Fostul procuror șef al Procuraturii Anticorupție vine cu primele declarații după eliberarea sa din arest preventiv. Viorel Morari susține că procurorul care a scris denunțul pe numele său ar fi acționat din răzbunare. Mai mult, acesta s-a ocupat de dosarul lui Constantin Țuțu cu privire extorcare de bani. Iată ce spune Morari despre ce-a de-a doua învinuire pe numele său.

Viorel Morari a spus despre procurorul care a scris denunțul pe numele său că ar avea tergiversate mai multe cazuri în lucru și că ar acționa astfel din răzbunare. „Acum vrea probabil să-și îmbunătățească starea lucrurilor”, a spus Morai într-un material video pentru TV8.

Mai mult, ex-șeful PA susține că respectivul procuror s-ar fi ocupat de dosarul prin care Constantin Țuțu a primit suma de 20 de mii de euro, motiv pentru care acesta a fost anunțat în căutare internațională.

Loading...

Morari nu este de acord și consideră neargumentată ordonanța de recunoaștere ca parte vătămată pe Veaceslav Platon, pe care a contestat-o. „Ordonanța trebuie să fie motivată. În cazul respectiv, aceasta are maxim două fraze. Pentru mine nu este clar cum el a devenit parte vătămată”, spune fostul șef PA și menționează că Platon nu figurează în dosar ca bănuit sau învinuit.

„Nici Plahotniuc nu are calitate de victimă sau parte vătămată. Dacă eu am favorizat pe cineva prin acest dosar, atunci dosarul, care este în procedură influențează lucrurile în continuare. Or dacă nu a fost posibilă adoptarea unei hotărâri, înseamnă că respectiva hotărâre este legală din punct de vedere a urmăririi penale”, a spus Morari.

Referitor la ce-a de-a doua învinuire pe numele său cu privire la îmbogățirea ilicită, Viorel Morari spune că îi sunt atribuite veniturile unui agent economic. „Activitatea agentului economic din 2014 până în prezent și tot venitul obținut din activitate, este prezentat ca venitul meu sau că eu l-aș fi generat. Acest agent economic a plătit 4 milioane de lei, plăți și impozite la stat, fiind 10-12 angajați”, a menționat Morari.

„În caz că încerci sau mergi împotriva sistemului, pe tine te reglează sau prin intermediul dosarelor penale, sau prin intermediul acuzațiilor nefondate. Este un fel de pedeapsă, umilire, pentru opunerea de rezistență”, a comentat cazul său, Morari.

sursa: agora.md