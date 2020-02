Viorel Morari rămâne în arest. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Chișinău

Fostul sef al Procuraturii Anticoruptie Viorel Morari ramane in arest. Curtea de Apel Chisinau a respins recursul avocatului, care a cerut eliberarea lui Morari din penitenciarul nr.13

In luna decembrie, Viorel Morari a fost delegat la Procuratura Generala in calitate de procuror. Asta pentru ca la Procuratura Anticoruptie si PCCOCS au avut loc verificari la ordinul lui Alexandr Stoianoglo. In ultima zi de controale, pe data de 10 ianuarie, Viorel Morari a fost retinut, iar trei zile mai tarziu - plasat in arest preventiv in izolator, pentru 20 de zile. Morari este invinuit de abuz in serviciu si fals in acte publice. El se declara nevinovat si crede ca este un dosar politic.

