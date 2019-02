Viorel Savva – vrea să se ia de piept cu sistemul

Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie de Nazianz au fost întotdeauna considerați stâlpi ai bisericii. De la primii doi am moștenit și textul liturghiilor pe care Biserica Ortodoxă le săvârșește. Cel mai des are loc Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur,...

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

A fi înșelat, într-o relație de cuplu, este una dintre cele mai dureroase experiențe umane. Încrederea se spulbera, iar toate momentele trăite împreună sunt puse sub semnul întrebării. Din acest motiv, unele zodii nu vor trece niciodată linia roșie. Vor...

Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, este supărat foc pe fostul său coleg de formaţiune, Igor Dodon, liderul de la Condrița. Într-un interviu acordat postului Televiziunea Centrală, Voronin spune că Dodon are mai multe pete negre în biografie şi că nu a răspuns la...

Este echilibrat, are argumente şi nu fuge de întrebările incomode, aşa cum o fac oponenţii săi din PAS şi PPDA. Un astfel de comportament adoptă vicepreşedintele PDM, Andrian Candu, la întâlnirile cu alegătorii, în cadrul Caravanei Electorale.

Cel de-al treilea suspect în cazul otrăvirii lui Skripal, cunoscut sub numele de ”Serghei Fedotov”, a fost implicat în tentativa de asasinare a omului de afaceri bulgar Emilian Ghebrev, care în 2015 a fost otrăvit cu neurotoxina ”Noviciok”, reiese din...

,,Curajul de a fi liber!” acesta este sloganul lui Viorel Savva, inspirat oarecum de aerul tare al New York-ului. Avem nevoie, într-adevăr, de oameni liberi pentru a reconstrui Moldova. Avem nevoie de mai puțini politicieni! Avem nevoie de democrație și valori reale! Iată ce declară candidatul în ,,Declarația Polică” pe care o putem consulta pe site-ul său www.savva.md:

Viorel Savva este un candidat atipic și face o campanie neconvențională. Candidează independent pentru diaspora, circumscripția 51 (SUA, Canada). De profesie avocat, fost lector la universitate, recent admis în Baroul din New York, Savva consideră că șansa Moldovei este de a schimba sistemul politic actual, de a renunța la apucăturile politicianiste dovedite falimentare și de a construi ceva nou.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)