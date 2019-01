Viorel Savva, candidat independent: Năstase vrea să-mi cer voie de la Țopi pentru a candida la alegerile parlamentare?

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Acțiunile șefilor blocului electoral ACUM, care afirmă că lupta geopolitică nu are nicio treabă cu miza alegerilor parlamentare sunt stupide. De această părere este editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru. Jurnalistul afirmă că sunt foarte riscante și declarațiile Maiei...

Juristul Viorel Savva, i-a cerut lui Nastase să respecte candidații independenți și să dea dovadă de inteligență și onestitate. ”Cu ce am greșit eu, în calitate de candidat independent, sau alți colegi, care s-au avânturat pe cont propriu în această campanie electorală? Suntem cei mai vinovați față de RM? Sau eu trebuie să-mi cer voie de la Năstase ca să candidezi? Sau poate de la Țopa?”, se întreabă Savva. Juristul susține că știe mai mulți membri ai PPDA și PAS care au rămas surprinși de această declarație agresivă a lui Andrei Nastase. Totodată, Viorel Savva sugerează că moldovenii nu vor să candideze pe liste de partid, deoarece nu au încredere în liderii politici. ”Lăsați filtrele acestea, că am imprsia că ele se dezbat din când în când. Filtrul este unul singur, cetățeanul RM”, spune candidatul. Viorel Savva este avocat cu o experiență de peste zece ani și s-a înscris să candideze independent la scrutinul din 24 februarie în circuscripția nr. 51 din Canada.

