Viorica Dăncilă, după întrevederea cu Maia Sandu: „Am subliniat importanța consolidării comunității de LIMBĂ, ISTORIE, care stă la baza relației speciale cu R. Moldova”

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

E o carte despre noi, despre viată (dupa cum spune autoarea volumului: „Realitatea m-a atras mereu ca un magnet, m-a torturat și m-a hipnotizat, mi-am dorit s-o fixez pe hârtie”.

Are mai puțin colesterol carnea albă față de cea roșie? Am tinde să spunem că da, însă un studiu recent ne contrazice. Este la fel de periculoasă.

Un alt subiect al întrevederii a vizat proiectele energetice, cu accent pe finalizarea construcțiilor și darea în exploatare a gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. ”Am reiterat interesul vital pentru finalizarea lucrărilor pe întregul șantierul Iași-Ungheni-Chișinău pe parcursul anului 2020. Am discutat despre importanța interconexiunilor liniilor electrice de înaltă tensiune , precum și construcției Autostrăzii Unirii și a podului peste râul Prut, în regiunea orașului Ungheni. O altă prioritate a vizat sporirea schimburilor comerciale și a investițiilor reciproce”, a afirmat Maia Sandu.

La rândul său, premierul de la Chișinău, Maia Sandu a reiterat dorința de a aprofunda colaborarea instituțională în diverse domenii. Maia Sandu a declarat că R. Moldova are nevoie de sprijinul României.

„Reiterez deplina disponibilitate a Guvernului României pentru o excelentă cooperare în spiritul parteneriatului nostru strategic, pentru integrarea europeană a R. Moldova(…)Am subliniat importanța consolidării comunității de limbă, istorie, care stă la baza relației speciale cu R. Moldova. Am transmis un mesaj ferm de încurajare în direcția continuării obiectivelor europene și implementării reformelor asumate.

