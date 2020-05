Virgil Păunescu, după ce și-a administrat de două ori vaccinul anti-COVID-19, făcut la Timișoara: FUNCȚIONEAZĂ!

Cu toate acestea nu am primit nici măcar un telefon de la autoritățile competente în domeniu, deși suntem singurii care s-au angajat in competiția mondială pentru dezvoltarea unui vaccin cu implicații medicale, sociale, economice și științifice uriașe.

NU am fost contactați nici până în ziua de astăzi de autoritățile competente ale statului român. Asta în condițiile în care Uniunea Europeană a alocat României circa 1,5 miliarde de Euro pentru combaterea epidemiei din țara noastră. Din acești bani, 0 au fost alocați cercetării românești, și desigur, 0 pentru dezvoltarea vaccinului de la OncoGen, deși este singurul centru din țară care are în testare un vaccin- lucru confirmat și de prezența noastră pe lista OrganizațiaMondială a Sănătății (OMS).

Așa că am beneficiat de un bagaj de cunoștințe precum și de o experiență foarte vastă și am fost în poziția de a putea pregăti ,,design-ul” pentru producerea unui vaccin împotriva Covid-19 într-un timp foarte scurt. La jumătatea lunii Ianuarie aveam deja designul vaccinului.

„În luna Ianuarie a acestui an, am luat hotărârea de a ne implica în dezvoltarea unui vaccin anti-Covid-19.

8 Mai 2020

