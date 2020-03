Virusul se răspândește în toată Rusia, în timp ce Putin se distrează

Directorul general al Departamentului francez pentru Sănătate, Jérôme Salomon, a anunţat că Franţa a înregistrat 22.300 de cazuri confirmate. În prezent, 10.176 de persoane sunt spitalizate, dintre care 2.516 în stare gravă la Terapie Intensivă, adică cu 434 în plus faţă de ziua...

Un preot s-a imbolnavit de coronavirus, dupa ce a vizitat o manastire din Ucraina. Cei peste 20 de enoriasi care l-au insotit sunt acum suspecti. Totodata, un sat din Rascani si-a inasprit masurile de protectie, dupa ce in localitate au fost confirmate primele doua cazuri de Covid-19. Potrivit...

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Daca ai dat dovada de indecizie in trecut, probabil ca asta a dus la crearea unui haos si toate aceste aspecte trebuie acum rezolvate. Aspecte de familie sau cele care au legatura cu zona imobiliara pot iesi la lumina acum si vei avea...

Miercuri, 25 martie 2020, credinciosii ordotocsi sarbatoresc Buna Vestire sau Blagovestenia. Cei care tin Postul Mare au dezlegare la Peste. In aceasta zi, Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelului Gavriil ca-l va naste pe Fiul lui Dumnezeu.

Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a adus noi critici Chinei cu privire la felul în care a gestionat informaţiile privind noul coronavirus şi a acuzat Partidul Comunist că ascunde in continuare informaţii, scrie Reuters.

Dar, deoarece rata de infectare este clar mai mică decât în ​​țările occidentale, acest lucru sugerează deja că abordarea autorităților ruse este mult mai puțin atentă față de cetățenii lor decât abordarea autorităților europene. În acest sens, Kremlinul se comportă exact la fel ca în alte domenii. Faptul că în Rusia sfera militară este finanțată mult mai mult decât sfera medicinii - acest lucru spune deja multe. În plus, a scăzut prețul petrolului, iar apoi rubla s-a prăbușit. Economia rusă a cunoscut un șoc - iar acesta este un alt exemplu care arată adevărata atitudine a autorităților ruse față de populația lor. Ei nu prețuiesc grupuri întregi de cetățeni.

Primul lucru pe care îl vedem acum este dorința de a camufla problema prin orice mijloace. Acest lucru se întâmplă de fiecare dată în condițiile unei crize. În condițiile unei constante dezinformări și tăceri, vedem reacția opusă: se răspândesc diverse zvonuri în aceleași rețele de socializare, există o mulțime de teorii ale conspirației, rușii bănuind că împotriva lor se pot consolida metodele de control totalitar sub pretextul combaterii coronavirusului.

