Visul lui Dodon pentru Moldova: „FĂRĂ EUROPA dar drumuri măcar ca la Lukașenko”

Președintele moldovean Igor Dodon spune că nicio cerere de aderare la Uniunea Europeană nu va fi depusă în următorii ani, așa cum a declarat vicepremierul Andrei Năstase, lider al blocului proeuropean ACUM.



În cadrul emisiunii „Polius” de la postul de televiziune AccentTV, Dodon și-a reiterat poziția privind o politică externă echilibrată.

„Ce înseamnă acest lucru? Păstrarea relațiilor bune, strategice cu partenerii externi și la Est, și la Vest. Aceasta înseamnă că nu vom anula Acordul de Asociere cu Europa, dar nu am spus niciodată că vom fi membrii Uniunii Europene”, a spus el.

Potrivit șefului statului, Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană este doar un instrument pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Republica Moldova.

„Am fost întrebat de faptul că partenerii au promis ca peste 2-3 ani vor depune cererea de aderare la UE. Unde vor depune? Au mai fost asemenea promisiuni. Noi, eu niciodată nu am spus că Moldova va deveni parte a Uniunii Europene. Consider că trebuie să urmărim interesele noastre naționale. Da, este acordul pe care noi îl folosim pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Moldova. Pentru a avea o justiție mai bună, să lucreze procuratura, să fie salariu, sistemul sănătății să fie bun, să avem drumuri bune, poate nu ca cele europene, dar măcar cum la Lukașenko (Belarus). Așa eu văd. Dar nu am spus că vom fi membrii Uniunii Europene”, a precizat Dodon.

La mijlocul lunii iunie, Andrei Năstase a declarat pentru postul român de televiziune B1 că Executivul condus de Maia Sandu și-a propus la capătul mandatului de patru ani să depună cererea de aderare la Uniunea Europeană.

