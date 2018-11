Vitalia Pavlicenco: Suntem în preajma unor anunțuri legate de faptul cum vom participa la alegeri

Președinta Partidului Național Liberal, Vitalia Pavlicenco, susține că formațiunea politică pe care o conduce este în preajma unor anunțuri legate de faptul cum va participa la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Polticiana spune că partidul poartă discuții cu mai multe formațiuni politice pentru eventualitatea formării unei platforme comune pentru participarea la următorul scrutin, transmite IPN.



Președinta PNL spune că a avut discuții cu Partidul Liberal, cu Partidul Liberal Reformator, Partidul Acțiunea Democratică, Partidul Voința Poporului, Partidul Popular din Republica Moldova, Partidul Democrația Acasă, Partidul Verzilor. Potrivit ei, cu PL, deocamdată, nu s-a ajuns la un consens. De asemenea, Vitalia Pavlicenco spune că la discuții a invitat și Partidul Unității Naționale, dar acesta nu a venit.

Vitalia Pavlicenco consideră că cel mai bine ar fi dacă s-ar forma o platformă euro-unionistă care s-ar angaja ferm să formeze un singur partid după alegerile parlamentare. „Acum discutăm posibilitățile de coagulare cu cei care doresc. Am dori o platformă euro-unionistă, dacă ea nu va reuși, atunci, cel puțin, un bloc unionist credibil”, a declarat politiciana în cadrul emisiunii „Adevărul live” de la 10 TV.



„Poziția noastră este și noi am făcut-o cunoscută încă în 2016, atunci când am fost unicul partid obstrucționat și neînregistrat pentru alegerile prezidențiale. Atunci noi am spus că pentru un proces politic credibil pe dreapta, iar noi ne referim la dreapta românească și dreapta europeană, ar trebui să sprijinim un singur partid pentru parlamentare din România, să avem un singur candidat la prezidențiale, să facem un bloc politic după alegerile prezidențiale, să facem un bloc electoral înainte de alegerile parlamentare din 2019 și un singur partid după acest scrutin. Ca să fie un vot concentrat”, a mai spus politiciana.

IPN