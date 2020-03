Vitalie Balinschi: hotărârea CSJ este o comandă politică a lui Dodon. Cerem anularea alegerilor din Hâncești

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Mierea 100% naturală are numeroase beneficii asupra organismului, mai ales când este consumată pe stomacul gol. Iată ce se întâmplă în corpul tău după ce consumi acest dulce natural înainte de a mânca orice altceva.

„Hotărârea emisă pe ultima sută de metri, prin care am fost exclus din campania electorală denotă încă o dată că acest stat este capturat de un țariok, care a influențat judecătorii”, a declarat Vitalie Balinschi.

