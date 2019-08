Vitalie Ciobanu: Azi justiția trece sub controlul socialiștilor, bucată cu bucată. Diferența dintre ei și PD e că PSRM imprimă avidității sale de putere și o amprentă străină, rusească

„Azi justiția trece sub controlul socialiștilor, bucată cu bucată. Diferența dintre ei și PD e că PSRM imprimă avidității sale de putere și o amprentă străină, rusească.” Pentru Ciobanu, coabitarea celor două formaţiuni a devenit tot mai toxică pentru țară și pentru identitatea Blocului ACUM, pentru obiectivele anunțate în campania electorală. „Cei care observă de pe margine competiția surdă dintre ACUM și PSRM, taxându-i pe primii cum le vine la gură, poate ar face mai înțelept să încerce măcar un spațiu de dialog între politicienii proeuropeni, că sunt la putere sau în opoziție. Nu un troc imund, cum s-a întâmplat înainte între PD și PSRM, ci o colaborare în interes național, una care să se poată opune ascensiunii lui Dodon și a socialiștilor, adică Rusiei”, concluzionează Vitalie Ciobanu.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

În contextul mișcării de renaștere națională de la sfârșitul anilor '80 din RSSM, la Chișinău are loc Marea Adunare Națională de la 27 august 1989, o întrunire la care participă aproximativ 750.000 de oameni (circa 1/6 din populația de atunci a republicii). În...

Actualitate 23 August 2019, ora: 13:41

Din editia print

Au loc descinderi in aceste momente la Aeroportul International Chisinau. Angajatii Serviciului protectie interna si anticoruptie au fost surprinsi in timp ce intrau in zona VIP, informează protv.md