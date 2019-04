Am prezentat, în câteva numere, moștenirea latinească din lexicul limbii române, pornind de la faptul că româna este o limbă romanică; ea continuă, la fel ca celelalte limbi romanice, latina. Înainte de a trece la alte componente etimologice ale vocabularului...

Kremlinul a încercat vineri să minimizeze un studiu oficial care detaliază de manieră foarte concretă extinderea sărăciei în Rusia, unde, spre exemplu, o treime din familii nu dețin mijloacele necesare pentru a-și cumpăra pantofi noi în fiecare an, scrie AFP.

P.S. Nu mi-am dorit niciodată să le dau replici politicienilor, cu atât mai mult unor demagogi de genul lui Năstase, dacă acesta nu repeta ostentativ, după ce fratele său o făcuse mai înainte, că fratele meu ar fi un „criminal”. „Criminal”, nici mai mult, nici mai puțin. Chiar dacă ruda mea nu și-a legat niciodată soția de calorifere, așa cum ar fi făcut-o a lui. Și, deși înfierează justiția lui Plahotniuc oricând au ocazia, cei doi Năstase au, nu știu de ce, o altă opinie în cazul fratelui meu. Păi, ori justiția lui Plahotniuc este bună, ori este rea. Hotărâți-vă! Consecvența în politică este o chestie de substanță. Din păcate, imbecilul Năstase nu o are nici pe una, nici pe alta.

„De ce mi-a trebuit mie de nouă ani încoace să intru în război cu un criminal, care este susținut de tot felul de amibe, râme și, ca să nu stea frații lor la pușcărie, sunt în stare să te linșeze? (Năstase nu spune că până acum nouă ani era foarte ok cu Plahotniuc – n.r.). Uitați-vă câtă libertate, liniște, frumusețe (la Frankfurt – n.r.)… Ce om teafăr la minte s-ar mai întoarce… Probabil, un nebun care-și iubește mult țara, poporul, apropiații. (…) Nici nu vă închipuiți cât de frumos miroase libertatea. Iată aici e libertatea! Și te gândești adesea dacă merită sau nu merită… s-o lași…”, zice Năstase în live-ul pe care mi l-a dedicat.

Și dacă recunoști ce e scris în știre, pe baza unui document semnat de tine, de ce ai avea pretenții și ai linșa, ca să vă cităm, jurnaliștii? Când vii în politică, trebuie să-ți asumi și faptul că averile tale vor ajunge în presă, așa cum ajung și ale lui Plahotniuc, Dodon, Sandu, Greceanîi etc.

Iată două exemple: „Am văzut un Mercedes pe fundalul acestei case pe care, este adevărat, noi am avut un Mercedes niște ani în urmă, atunci când ne-am luat rămas-bun de la Moldova și am venit în lumea mare” (Ziarul NAȚIONAL a scris anume asta – că acest automobil a fost vândut cu 35 de mii de euro, lucru indicat în declarația sa de avere);

De-acolo, „în aerul curat” de la Frankfurt, Năstase, care se pregătește de funcția de președinte al Parlamentului, nu-i așa?, nu a avut treburi mai importante de făcut, decât să-mi dedice, vineri seară, un live pe Facebook, supărat pe știrea din Ziarul NAȚIONAL despre averea sa. Probabil, în ultimele zile ați citit mai multe știri pe portalul nostru despre averile a zeci de demnitari (Dodon, Candu, Filip, Harunjen, Zumbreanu, șefi de întreprinderi de stat etc.), urmând să scriem și despre alții, inclusiv care au ajuns în Parlament. Pe Năstase nu-l supără când scriem despre averile lui Plahotniuc, Candu sau Filip, dar se arată deranjat numai când scriem despre averea sa, știrea fiind însoțită, evident, de documentul semnat de mâna lui.

Pe urmele lui Roșca „Duduie, șterge-ți mucii, că în curând n-o să mai ai unde să te prostituezi”, îi spunea la un eveniment public, în 2008, Iurie Roșca unei jurnaliste de la „Pro TV”. Una dintre multele ieșiri ale lui Roșca la adresa jurnaliștilor din R. Moldova.

Eu am lucrat niște ani la „Jurnal”, înainte de a fi preluat de Victor Țopa, nașul lui Andrei Năstase. S-a întâmplat să rămân o perioadă acolo și după. Păstrez și azi mesajele de la Frankfurt în poșta electronică pe care le pot face oricând publice, în caz că memoria lui Năstase este scurtă și va recurge din nou la lamentări de genul „manipulare”, „toxicitate” etc.

Directorul Ziuarului Național, Vitalie Hadei, îi răspunde proaspăt-deputatului Andrei Năstase după ce ultimul a lansat în adresa jurnalistului un atac la persoană și a recurs la etichetări calomnioase. Năstase s-a arătat deranjat de o știre publicată pe Ziarul Național despre bunurile pe care le are trecute în declarația sa de avere. Publicăm mai jos răspunsul jurnalistului Vitalie Hadei pentru Andrei Năstase:

