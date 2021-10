Vitalie Lemne- noul vicepreședinte al CNPF

Vitalie Lemne este noul vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Acesta a fost numit de Parlament.

Vitalie Lemne deține o experiență îndelungată de activitate în sectorul bancar, începând cu munca în sucursală și până la funcții manageriale la centrala băncii. Deține experiență de activitate în sectorul real al economiei.

În opinia noului vicepreședinte al CNPF, problema structurii acționariatului companiilor de asigurări este una dintre problemele mari din sector, iar CNPF trebuie să acționeze ca o bancă centrală și să vegheze strict transparența acționariatului și beneficiarului final.

Vitalie Lemne a fost întrebat de deputați ce acțiuni va întreprinde CNPF în raport cu activitatea companiilor de microfinanțare care au creșteri de venituri, profituri exorbitante și supraîndatorează cetățenii.

„Partea de supraveghere trebuie să fie mult mai dură. Urmează să fie pus accentul pe protejarea consumatorului final. Am văzut niște cazuri strigătoare la cer. Aici vorbesc nu doar de dobânzi exorbitante, dar modul de acordare a acestor credite. Practic se impun anumite condiții din cauza cărora oamenii suportă niște costuri exorbitante, nu doar sub formă de dobânzi, dar sub formă de penalități”, a menționat noul vicepreședinte al CNPF.

Vitalie Lemne s-a referit și la piața de capital despre care consideră că nu a fost valorificată, dar are mari șanse pentru dezvoltare și că e necesară preluarea modelelor funcționale din alte state.