Vitamina soarelui – sfaturi pentru întarirea sistemului imunitar

Cercetatorii germani au demonstrat, inca din 2008, ca 91 % dintre femei si 82% dintre barbati nu reusesc sa asimileze suficienta Vitamina D din alimentatie, sau direct prin expunerea la soare.

Vitamina D are functii multiple pentru sanatate, de la “adjuvant” in fixarea calciului in organism, necesar sanatatii oaselor si dintilor, la element esential pentru mentinerea functionarii optime a sistemului muscular si imunitar, dar si in procesul de diviziune celulara.

Vitamina D mai este cunoscuta drept “vitamina soarelui” pentru ca organismul nostru are capacitatea de a o produce singur prin expunerea directa la soare. Insa, in lunile de toamna si iarna, cand imunitatea organismului este scazuta, corpul nostru nu mai are capacitatea sa produca suficienta Vitamina D. In aceste conditii, este necesar sa asiguram un aport de Vitamina D prin alimentatie. Din nefericire, in zona tarii noastre, se consuma cantitati reduse de alimente bogate in aceasta vitamina, respectiv, peste gras ( somon, hering, macrou), ficat si galbenus de ou.

Valorile recomandate de catre specialisti pentru aportul zilnic necesar de Vitamina D este de 25 de mg sau 1000 UI ( unitati internationale). Cu un singur comprimat din cel mai nou produs Doppelherz aktiv Vitamina D 1000 UI se asigura aportul optim de Vitamina D necesar sanatatii organismului.



