Vitamine și minerale care ajută la creșterea fertilității

Studiile arată că între 10% și 20% dintre femeile care doresc să rămână însărcinate nu reușesc să obțină sarcina în primul an de încercări. Alimentele consumate sunt importante pentru întregul organism, inclusiv pentru funcția de reproducere. De aceea, dacă îți dorești un copil, este necesar ca printr-o dietă echilibrată să îți procuri vitamine, minerale, aminoacizi esențiali.

Vitamine din complexul B

Vitaminele B – B3 (niacina), B6 (piridoxina), B9 (acidul folic), B12 (cobalamina) – joacă un rol important în formarea și funcționarea normală a celulelor. Toate tipurile de celule, inclusiv celulele reproducătoare, sunt dependente de nivelul vitaminelor B. Dintre acestea, atunci când vine vorba despre fertilitate, vitamina B9 sau acidul folic este cea mai cunoscută.

Acidul folic este esențial atât pentru creșterea șanselor de obținere a sarcinii, cât și pentru dezvoltarea normală a fătului. De aceea, suplimentele cu acid folic sunt recomandate din perioada de preconcepție până la apariția primelor simptome sarcina. Deficitul de acid folic este implicat în apariția unor dereglări hormonale, tulburări de ovulație, sindromul ovarelor polichistice. Toate acestea reprezintă cauze ale infertilității.

Vitaminele B pot fi procurate din alimentație: legume cu frunze verzi, cereale integrale, semințe, nuci, leguminoase, carne, ouă.

Vitamina C

După cum bine știm, vitamina C este un puternic antioxidant care ajută la menținerea sănătății țesuturilor și la funcționarea sistemului imunitar. Rolul antioxidant este important și în fertilitate. Impactul negativ al radicalilor liberi se răsfrânge și asupra structurilor aparatului reproducător feminin. Or, vitamina C are capacitatea de a neutraliza radicalii liberi, reducând stresul oxidativ de la nivel celular.

Principalele surse naturale de vitamina C sunt fructele și legumele proaspete.

Vitamina D

Nivelul scăzut de vitamina D este asociat cu infertilitatea, tulburări ovulatorii și riscul de endometrioză. Cercetările au demonstrat că sistemul reproducător feminin conține receptori pentru vitamina D, ceea ce indică necesitatea ei pentru susținerea fertilității. Vitamina D este singura vitamină care poate fi sintetizată de organism, dar pentru aceasta este nevoie de expunerea la soare. Pentru că vitamina D se produce în piele, sub acțiunea razelor ultraviolete. În sezonul rece, din cauza lipsei luminii solare, majoritatea oamenilor au deficit de vitamina D. De aceea, trebuie asigurată din suplimente alimentare și surse alimentare (pește, unt, ficat, ciuperci).

Calciul

Acest mineral joacă un rol important nu doar pentru sănătatea oaselor, ci și pentru echilibrul hormonal. Sunt studii care au constatat că femeile care au un nivel normal de calciu în organism prezintă un risc mai mic nu doar de osteoporoză, ci și de endometrioză și probleme legate de ovulație. Cele mai cunoscute surse alimentare de calciu sunt lactatele, dar și legumele cu frunze verzi, semințele de in, soia, citricele.

Fierul

Necesar pentru formarea și funcționarea normală a globulelor roșii, fierul este implicat și în capacitatea de obținere a unei sarcini. Deficitul de fier conduce la anemie. Or, anemia este una dintre cauzele infertilității la femei. Pentru a avea suficient fier în organism este bine să ai o dietă echilibrată din care să nu lipsească produsele din carne, pește, ouă, spanac.

Seleniul

Este un mineral care joacă un rol important în activitatea normală a axei hipotalamus – glanda tiroidă – ovare. Cele mai bogate alimente în seleniul sunt nucile braziliene. O singură nucă de Brazilia asigură doza zilnică recomandă de seleniu. Alte surse sunt tonul, sardinele, creveții.

Zincul

Antioxidant puternic, zincul este implicat de asemenea în imunitate, regenerare celulară, fertilitate. Deficitul de zinc este asociat cu lipsa ovulației. Printre alimentele bogate în zinc se numără fructele de mare, carnea de curcan, nucile caju, ciupercile, năutul, semințele de dovleac.

