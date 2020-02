Vivat Justiția! De acum încolo orice moldovean în orice sat își va putea crea propriul partid politic!

Afirmațiile ministrului Aurel Ciocoi mi-au amintit de vechiul proverb românesc: „Un nebun aruncă o piatră în baltă şi zece înțelepți n-o pot scoate”.

Fiecare femeie este importantă în felul ei, pentru că are un rol bine stabilit pentru cei din jur. Fie că este mamă, soție sau prietenă, absența ei s-ar simți cu siguranță. Este bine cunoscut faptul că prezența unei femei nu poate fi înlocuită cu nimic, pentru că...

Loreen, cea mai cunoscută câştigătoare a concursului Eurovision din ultimii zece ani, şi Ulrikke şi Sandro, concurenţi din partea Norvegiei şi Ciprului la ediţia din acest an a concursului, vor fi prezenţi la Finala Naţională a Eurovision Song Contest, care va avea loc...

Compania aeriană Air New Zealand a anunţat miercuri că analizează posibilitatea de a introduce cuşete cu paturi pentru pasagerii de la clasa economy, o iniţiativă destinată să îmbunătăţească confortul pasagerilor pentru zborurile pe distanţe lungi, transmite AFP....

Președintele Igor Dodon s-a ales cu pomelnic personalizat pentru familia sa. Pomelnicul cu pricina a ajuns în posesia Ziarului de Gardă încă la începutul lunii februarie, perioadă în care am încercat să obținem o explicație de la Președinție, care...

„Urmare demersurilor mele anterioare către autoritățile de la București privind urgentarea examinării dosarelor de redobândire a cetățenii române, astăzi am primit primul răspuns oficial de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, semnat de Președintele acestei...

De ce această excepție de neconstituționalitate, ridicată încă în iunie 2019, în toiul formării guvernului (!) a fost conservată aproape un an, ca sa fie anunțată anume acum? Este foarte puțin probabil ca CCM sa se fi sensibilizat acum de grija pentru „Oameni, Natură și Animale". Există mai multe semnale că această decizie este una cu dedicație specială. Cineva a decis să preia vechile proiecte, abandonate pe vreme „revoluției antioligarhice”. Nu vrem să afirmăm, dar lista neclarităților legate de această hotărâre, ne permite să presupunem că asistăm la punerea în aplicare a anumitor tehnologii electorale inedite, logica cărora o vom înțelege mai târziu.

Un alt scop al acestor restricții consta în evitarea fragmentării excesive a spectrului politic, astfel promovându-se stabilitatea sistemului politic și protecția încrederii publice în partidele politice. Asta înseamnă că are dreptul sa participe în competiția politică doar acel partid care un minim de membri. La ora actuală în Moldova există 3 285 894 alegători. Astfel este absolut neclar din ce rațiuni a reieșit Curtea Constituțională, stabilind că cerința de a avea cel puțin 4000 de membri, ceia ce reprezintă mai puțin de 0.12% din numărul total al alegătorilor, este neproporțională.

Curtea, decizând că cerința 4000 de persoane este una neproporțională, n-a spus care ar fi cifra proporțională. Dacă mâine bunăoară, Parlamentul va decide să aducă legislația in conformitate cu hotărârea Curții și va modifica cifra de 4000 cu cea de 3800, aceasta cifră va fi proporțională?

Este foarte curios faptul că anterior, Curtea Constituțională a constatat de patru ori că norma contestată este constituțională (HCC nr. 37 din 10 decembrie 1998; HCC nr. 3 din 29 ianuarie 1999; HCC nr. 11 din 3 iunie 2003 și DCC nr. 10 din 23 martie 2016), și o dată a sistat procesul ca urmare a parității de voturi ale judecătorilor (DCC nr. 111 din 1 octombrie 2018). Potrivit Codului Jurisdicției Constituționale, revizuirea jurisprudenței doar în cazul in care se modifică prevederile Constituției, ale legilor și ale altor acte normative în al căror temei a fost pronunțată hotărârea. Deoarece asemenea modificări nu au avut loc, Curtea Constituțională a decis să recurgă la un reviriment de jurisprudență, apelând la un „test de proporționalitate” în egală măsură de ambiguu și de subiectiv.

Sesizarea privind neconstituționalitatea acestui articol a fost depusă în iunie 2019 de un grup de persoane, care a încercat să înregistreze un nou partid politic, dar care nu au reușit să adune în jurul său cel puțin 4000 persoane care să fie domiciliați în cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. Din aceste considerente Ministerului Justiției a refuzat in repetate rânduri să înregistreze această formațiune politică.

